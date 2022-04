El PSC apretarà per aconseguir el creixement del partit a les comarques de l’interior de Girona. És una de les zones de Catalunya que consideren que té més potencial. El partit preveu proclamar abans de l’estiu la primera tanda de candidats a les eleccions municipals del 2023.

En el conjunt de Catalunya, els socialistes aspiren a presentar candidatures a tots els municipis de més de mil habitants, la qual cosa significaria sumar unes 150 llistes més pel que fa a les 524 que va tancar en els comicis de 2019.

Entre les zones amb més potencial de creixement per als socialistes, que sempre han tingut un bon arrelament a l’àrea metropolitana i la costa, destaquen les comarques de l’interior de Girona al costat de Tarragona, les comarques del Moianès i el Berguedà i a més de la zona baixa de la Plana de Lleida.

El partit que lidera Salvador Illa espera proclamar abans d’estiu una primera tanda de candidats que bàsicament estarà integrada per caps de llista a localitats on els socialistes no tenen representació o són a l’oposició. Fonts de la direcció dels socialistes catalans han explicat que encara no s’ha concretat quins municipis participaran en el primer bloc de designacions, per les quals encara no hi ha data.

Els responsables de l’àrea d’organització -que capitaneja Lluïsa Moret, amb José Luis Jimeno com a número dos- estan immersos en una gira per totes les federacions per consensuar els terminis i les candidatures que cal anticipar.

La direcció del partit planeja agrupar les proclamacions en «tres o quatre tandes» -la primera de les quals previsiblement tindrà lloc abans d’estiu- per tal d’evitar el «soroll electoral» que provocaria un «degoteig constant» d’anuncis de candidats a cadascun dels municipis en els quals el PSC presentarà llista.

Malgrat que «les casuístiques són molt variades», es treballa amb la idea de donar a conèixer primer els cap de llista de pobles o ciutats on el PSC no estigui implicat en tasques de govern perquè tinguin més marge per promocionar el seu «projecte d’alternativa» entre la ciutadania.

En els llocs on el PSC governa, coincideixen diverses fonts, la prioritat ara és mitigar els estralls de la crisi econòmica derivada de la invasió russa sobre Ucraïna, així com atendre de forma correcta els refugiats que han arribat fugint de la guerra. «Toca governar. No és moment d’entrar en lògiques electorals», subratllen des de l’àrea d’organització del partit. Quan arribi el moment, indiquen , l’elecció dels cap de llista es farà «amb un respecte estricte al que diuen els estatuts del PSC», és a dir, «mitjançant un procés de primàries».

Entre les localitats destacades on els socialistes hauran de renovar els seus números u a les comarques gironines hi ha Blanes i Lloret de Mar. Destaca una capital de província, Tarragona, Terrassa, Reus (Baix Camp) i Vila-seca (Tarragonès), així com a Balaguer (Noguera), entre d’altres.

Més receptius als socialistes

En les prospeccions fetes per dirigents del partit per tota la geografia catalana, explica la direcció del PSC, han detectat un clima «absolutament diferent» al que hi havia fa quatre anys, molt més receptiu a les tesis socialistes.

Les causes d’aquest canvi, segons diverses fonts consultades, són l’entrada de Catalunya en una etapa de «postprocés» -on la pandèmia de la covid-19, primer, i ara la crisi derivada de la guerra a Ucraïna passen per sobre del debat nacional- i la labor que està fent Salvador Illa al capdavant de l’oposició, que ha consolidat el PSC com a «alternativa seriosa i real».