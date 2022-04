Donar resposta a les noves necessitats del mercat laboral i de l’alumnat és una de les premisses del nou model integrat de formació professional (FP) a Catalunya, que la Generalitat va presentar ahir de cara al proper curs acadèmic 2022-2023 i que arriba amb la inclusió de la formació professional bàsica, els cicles formatius i la formació continuada en un únic sistema. La nova proposta suposa, així mateix, un augment del 34% de les places totals per al proper curs respecte l’any passat. El model integrat té com a objectiu oferir una oferta formativa que fusiona la que fins ara oferia la Conselleria d’Educació i la de la Conselleria d’Empresa i Treball.

El titular de la primera d’aquestes carteres, Josep Gonzalez-Cambray, va destacar ahir que la proposta educativa aborda les noves necessitats empresarials i socials de Catalunya. «Aquest model dóna una resposta a la perspectiva i les necessitats del nostre mercat laboral. A més, amb aquesta integració de la formació professional garantirem la qualificació de les persones a curt, mitjà i llarg termini», va afirmar Cambray. Amb aquest model s’engloben els àmbits de formació i treball per crear un únic sistema flexible que englobi tota la formació professional i s’adapti a les noves necessitats de la societat i el teixit empresarial, va destacar el conseller d’Educació.

El seu homòleg a Empresa i Treball, Roger Torrent, va remarcar la importància d’aquest model i va celebrar que finalment es presenti una oferta educativa que doni resposta a les noves necessitats del teixit empresarial. «La transformació demana noves competències professionals que les empreses necessiten per a la transformació del sistema productiu i amb aquest model podrem donar resposta a aquestes noves necessitats», va dir.

L’ampliació i el reforçament de l’oferta formativa és una de les novetats que suposa el model –batejat amb el nom de FPCAT 365–, amb 276 nous grups de formació professional bàsica que representen un augment del 137% respecte el curs anterior. Pel que fa als cicles formatius, s’afegeixen noves propostes en els àmbits d’economia digital, economia verda i atenció a les persones, destinant una partida de 23 milions d’euros a aquestes àrees, i augmenta l’oferta de places per a cicles com el de promoció de la igualtat de gènere. Un total de 33 noves propostes per a programes de qualificació inicial i 55 per a FP que aborden les necessitats tant del teixit empresarial de Catalunya com dels futurs alumnes adaptant-se a més als pilars formatius prioritzats per la UE.

Quant al nombre de places, es doblen els certificats de professionalitat i formació contínua, i augmenten en 7.593 les places per a cicles formatius, un augment que representa un 34% respecte el curs anterior englobant les tres disciplines formatives. Aquest augment ve de la mà d’un reforç de personal, amb la integració de 1.022 nous docents per al curs 2022-2023. A més, una quarta part d’aquests nous grups es destinaran a persones en situació de vulnerabilitat per reduir la bretxa formativa.

Enfocament pràctic

Un altre dels punts a destacar del nou model és el reforç a l’orientació acadèmica, amb més de 2.400 punts d’informació i amb un enfocament eminentment pràctic perquè l’alumne pugui escollir amb la informació més gran possible, i l’obertura a Barcelona de l’Oficina d’accés a la formació professional. A més, s’incrementen les aules de tecnologia aplicada i s’implementa un pla pilot d’impuls a les llengües estrangeres, amb auxiliars de conversa i recursos per facilitar les estades a l’estranger perquè els alumnes millorin les competències lingüístiques. A partir d’aquest any, l’alumnat que finalitzi 4t d’ESO tindrà un accés preferent a la preinscripció als cicles de grau mitjà, mesura que, des del Departament, consideren clau per combatre l’abandonament escolar.