L'aeroport de Girona ha tancat el primer trimestre amb 54.167 passatgers. Es tracta de la meitat (un 52%) dels que hi havia en els tres primers mesos del 2019 (111.960). Més de la meitat de tots aquests passatgers, però, han passat per la terminal gironina durant el març. Aquest últim mes la terminal gironina ha tingut 27.217 usuaris, un 32,3% dels que hi havia el mateix mes del 2019. Per contra, el que ha pujat és el nombre d'operacions, que durant el març s'han fet 887 enlairaments i aterratges. Això significa un 51,4% més dels que hi havia abans de la pandèmia. Durant els tres primers mesos del 2022 s'han registrat 3.160 operacions, mentre que el primer trimestre del 2019 en van fer 1.805.

L'inici del mes de març ha comportat un desplegament d'activitat a l'aeroport de Girona, sobretot amb la programació que ofereix la companyia de baix cost Ryanair. Durant el mes de març, la terminal gironina ha registrat 27.217 passatgers, que són més de la meitat de tots els que ha tingut en el primer trimestre del 2022 (54.167). Concretament, la companyia irlandesa ha transportat 26.814 persones, el 98,52% de tots els passatgers que ha tingut aquest últim mes l'aeroport gironí. Malgrat tot, aquestes xifres encara són baixes amb comparació amb el període prepandèmia. El 2019 aquesta aerolínia va transportar 34.432 persones, un 28,4% més de les que ho van fer aquest 2022. Si comparem les xifres trimestrals, encara són més decebedores. En el primer trimestre del 2022, Ryanair ha transportat 52.538 passatgers, un 44% menys dels que va tenir els tres primers mesos del 2019 (94.511). Així i tot, el creixement en passatgers d'aquest mes de març i l'anunci de noves connexions durant l'estiu mantenen l'esperança que aquest estiu podria recuperar-se plenament l'activitat a la terminal gironina. Pel que fa al nombre d'operacions que s'han fet en tot l'aeroport aquest mes de març ha crescut respecte al mateix mes abans que esclatés la crisi sanitària. Concretament, s'han registrat 887 aterratges i enlairaments en l'últim mes, un 51,4% més dels que hi havia el març del 2019. De totes aquestes operacions, 220 eren de Ryanair. També hi ha una gran presència d'enlairaments i aterratges d'escoles de vol que fan pràctiques a les pistes de Vilobí d'Onyar. Sobre les nacionalitats, els alemanys han estat el públic dominant durant el mes de març a l'aeroport de Girona (5.025 passatgers). En segon lloc, hi ha els visitants d'Itàlia (4.909), seguits dels belgues (3.959) i els britànics (3.948). En el transport de mercaderies, la terminal gironina ha registrat un bon mes amb el transport de 6.189 kg. Es tracta d'un 227% més dels kg que es van transportar el 2021 i un 316% més que el 2019.