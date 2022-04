Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) han signat un acord de col·laboració per impulsar accions d'avaluació, preservació i de promoció del capital natural de l'entorn de les estacions d'esquí i muntanya que gestiona Ferrocarrils. Aquest primer conveni inclou La Molina i Vall de Núria i progressivament s'anirà estenent a la resta d'explotacions turístiques d'FGC. L'acord ha de permetre conèixer i incrementar els béns i serveis de la natura que conformen l'anomenat capital natural, un terme que defineix l'estoc de plantes, animals, aire, aigua, sòls, i minerals d'un entorn concret. El conveni l'han signat la presidenta de Ferrocarrils, Marta Subirà, i el director del CREAF, Joan Pino.

Agenda d'Acció Climàtica de Ferrocarrils

Aquesta és una de les accions de l'Agenda d'Acció Climàtica de Ferrocarrils per afrontar l'emergència climàtica i assolir la neutralitat de carboni abans de 2030. Així, durant els pròxims dos anys, el projecte permetrà avaluar i fer seguiment del capital natural de les estacions d'esquí i muntanya de La Molina i Vall de Núria, establir els objectius a llarg termini, la temporalitat, els elements sobre els quals cal incidir, els indicadors i les accions a realitzar. En relació amb la millora del capital natural aquest projecte ha de permetre, per exemple, millorar la qualitat de l'aigua d'aquest entorn, augmentar la biodiversitat o gestionar les masses forestals de forma que augmentin la seva capacitat d'absorbir diòxid de carboni de l'atmosfera.

Quantificar el capital natural relacionat amb l'entorn de les estacions de muntanya de Ferrocarrils, a partir del valor dels serveis ecosistèmics associats al medi natural, per esdevenir un agent clau en seva la preservació i promoció és un dels eixos de l'Estratègia d'Activisme i l'Agenda d'Acció climàtica de Ferrocarrils, que inclou totes les actuacions de la companyia per afrontar l'emergència climàtica i assolir la neutralitat de carboni abans de 2030, juntament amb altres projectes com l'impuls de la transició energètica, la promoció de l'economia circular o adaptar les instal·lacions ferroviàries als efectes del canvi climàtic.

La presidenta de Ferrocarrils, Marta Subirà, ha dit que volen ser «activistes contra el canvi climàtic, l'altra gran pandèmia que requereix aliances i compromisos d'empreses, administracions i societat». El director del CREAF, Joan Pino, ha destacat que per al CREAF, aquest conveni «és una oportunitat per a desplegar metodologies innovadores d'anàlisi i valoració del capital natural, específicament aplicades en territoris tan vulnerables al canvi global com són les àrees de muntanya».