La falta de personal al parc de Bombers de Camprodon, que funciona exclusivament amb voluntaris, era una mancança històrica que en els pròxims anys es corregirà. El Departament d'Interior ha confirmat que el 2025 passaran dels 14 voluntaris actuals a 25 alhora que dos bombers funcionaris del parc de Ripoll reforçaran el servei si és necessari. La destrucció total d'una casa de fusta aquest gener va fer saltar les alarmes. Aquell dia, el parc no tenia tres bombers disponibles i es va apagar amb efectius d'altres zones. L'Ajuntament de Camprodon va denunciar la falta de personal i celebren que la Generalitat hagi apostat per l'ampliació. Entre les demandes, també hi ha disposar de material per fer rescats de muntanya amb condicions.

"A part de ser una llarga reivindicació, també era necessària aquesta ampliació de voluntaris", afirma el cap del Parc de Bombers de Camprodon, Joaquim Argemí. En una entrevista a l'ACN remarca que actualment només hi ha catorze voluntaris, que combinen aquesta tasca amb les seves respectives feines. I d'aquests, només sis viuen actualment a la vall. El protocol obliga a ser tres efectius per poder sortir. "Tenir-ne 25 serà més fàcil d'arribar-hi", afegeix.

Feia temps que denunciaven la falta de personal. I el 7 de gener d'aquest any van viure amb impotència com cremava totalment una casa de fusta a Camprodon. "Aquell dia érem tres i jo estava confinat i no van poder sortir", recorda. "Fereix molt i sap greu que es cremi una casa a 1.800 metres del parc i no poder actuar i veure com set camions passen procedent d'altres regions i tot; això dol", afegeix.

Crida a inscriure's al procés de selecció

Per Argemí, una de les satisfaccions més grans de ser bomber voluntari és poder actuar i ajudar a "parar el primer cop" en cas d'accident, rescat o incendi, a la comarca. "Fem una crida perquè la gent que tingui ganes de complementar la seva vida professional i tingui inquietuds, que s'apunti perquè ara és el moment d'incorporar-se a aquesta petita família que som". Entre els requisits, hi ha viure a menys de trenta minuts del parc. El procés de selecció consta de diferents proves com ara coneixements tècnics, aptituds físiques i també una entrevista de personalitat, entre d'altres. I per últim, i en cas de superar-ho, la formació específica i pràctiques.

En els pròxims mesos està previst que entrin els tres voluntaris d'una convocatòria anterior i aquest any han sortit tres places més. La previsió és arribar als 25 el 2025. Aquest any a Catalunya s'han creat un total de 300 places de bomber voluntari. El termini per presentar sol·licituds acaba el 29 d'abril.

Reclamen disposar de material de muntanya

Per aquest parc del Ripollès, les sortides més habituals són els rescats de muntanya. Tant el cap del cos com l'alcalde del municipi, Xavier Guitart, coincideixen a destacar els nous perfils que han aparegut després dels confinaments per la covid-19, al marge del visitant experimentat. Són sobretot persones que s'atreveixen a fer alta muntanya sense estar entrenats ni ben equipats. Un tipus de rescat que ha augmentat amb la pandèmia.

Si bé aquest any el parc de Camprodon ha rebut un camió i un vehicle lleuger nous, reclamen que se'ls renovin equips com el d'excarceració. "El que tenim és antic i, amb els cotxes nous, que estan més reforçats, costa més de treballar", explica Argemí. Una altra demanda és disposar de material per fer rescats de muntanya amb condicions. "Quan hem de donar suports als GRAE, no tenim material idoni i hem de portar-ho de casa", afegeix. I posa l'exemple del rescat amb una víctima mortal el novembre de l'any passat a Setcases. Segons el cap dels Bombers, "ja sabíem que no teníem el material i vam anar a fer el servei amb el nostre perquè el que tenim al parc no és adequat, i molt menys amb aquelles circumstàncies meteorològiques" de temporal de neu i vent.

Per la seva banda, l'alcalde posa en valor que la Generalitat hagi escoltat una part de les demandes i confia poder cobrir les places vacants que ara sortiran. "Esperem que gent de la vall s'apuntin perquè fa falta per poder cobrir els més de 100 km2 de superfície que tenim", ja només a Camprodon, conclou. Al Ripollès també hi ha el parc de Ribes de Freser, que funciona només amb voluntaris.