La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES) i DinàmiG van tancar fa pocs dies les sessions de formació per a l’emprenedoria del primer semestre amb una jornada sobre Instagram Business. Els cursos han estat aporfitats per un total de 47 emprenedors.

El programa està dividit en cinc apartats: preparació, planificació, finançament, tràmits i obligacions, i comunicació; i es repetirà del 28 de setembre al 4 de novembre. Aquest programa està pensat específicament per ajudar a engegar un negoci, aportant a les persones emprenedores les eines necessàries per a tirar endavant el projecte. Gestió del temps, Pla d’Empresa, planificació i gestió de la tresoreria, màrqueting digital i pàgina web, formes de finançament, règim d’autònoms, Instagram, impostos o un taller de pluja d’idees són només algunes de les propostes que inclou el programa de Formació per a l’Emprenedoria 2022.