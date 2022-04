El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha destinat una partida de 250.000 euros a la compra de càmeres de videovigilància i lectors de matrícules que s’instal·laran en diversos municipis de la comarca després que en els últims mesos s’hagi detectat un increment dels robatoris.

Els diners surten d’una modificació de crèdit de 2,38 milions d’euros del pressupost del Consell de 2022 per fer front a una sèrie de despeses «que no es podien demorar en el temps».

Pagaments pendents de residus

Bona part dels diners es destinaran a resoldre pagaments pendents amb la recollida de residus pel fet que durant 13 mesos es va estar sense contracte. D’altra banda, s’han afegit més de 120.000 euros a les partides relacionades amb els subministraments per tal de fer front a l’increment dels costos energètics. Respecte a les partides de nova creació, destaca l’adquisició dels terrenys per ubicar-hi la planta de transferència de residus, que ha suposat un cost de 75.000 euros.

El President del Consell Comarcal, Francesc Castañer va destacar després del ple que «es tracta d’una modificació de crèdit per deixar a punt l’ens, ja que durant la pandèmia hi va haver una sèrie d’endarreriments en els pagaments». «L’adquisició de nous vehicles pel Centre El Puig, així com la de càmeres de videovigilància per augmentar la seguretat de la comarca, marquen les línies a seguir en el que resta de mandat» va afegir Castañer.