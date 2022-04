Diverses entitats s’han unit per crear la Xarxa de Relleu Agrari per facilitar aquest relleu generacional a la Garrotxa. El projecte treballa en un grup operatiu que té com a objectiu proposar un programa de suport en aquesta comarca, que sigui extrapolable a altres territoris. Per aconseguir-ho, s’està analitzant la situació a la zona i es faran entrevistes als agents implicats per conèixer les eines disponible i els buits existents. La manca de relleu generacional és un dels principals reptes de les zones rurals de Catalunya. A la Garrotxa, en concret, el sector primari està en retrocés des de fa anys. De fet, des del 1989 fins al 2009, el nombre d’explotacions ha passat de les 2.224 a les 708.

El projecte per incentivar el relleu generacional i invertir aquesta tendència compta amb el suport de l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord Oriental de Catalunya (ADRINOC), el Consorci de l’Alta Garrotxa, , l’Associació Terra Franca, ARCA Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya, l’Associació Rurbans-Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, Neus Monllor i la Xarxa per a la Conservació de la Natura. Des del gener, bona part de les entitats que conformen la xarxa estan treballant en un grup operatiu que té per objectiu proposar un programa de suport al relleu agrari a la Garrotxa que sigui escalable a d’altres territoris.