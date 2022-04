Conduir sota els efectes de l’alcohol és un perill i fer-ho en hores de feina pot acabar amb sorpresa. Això és el que li va passar a un camioner el dijous passat 7 d’abril. L’empresa per la que treballa va veure a través del seguiment per GPS que un dels seus camions que feia ruta per la província es desviava del trajecte i això els va cridar l’atenció. Per aquest motiu, va avisar als Mossos d’Esquadra de la conducció erràtica que acabava de detectar.

Els agents de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona poc després de tres quarts de nou de la nit van trobar el camió a tocar de la carretera C-66 al seu pas per Porqueres. Van fer recerca i poc després van trobar el xofer del tràiler amagat entre unes canyes. Els policies van observar que presentava símptomes clars d’anar molt begut i per això, li van voler practicar la prova d’alcoholèmia. Aquests d’entrada si va negar però finalment, després d’insistir-hi, van aconseguir que se la fes. El xofer va donar un positiu penal de 0,90 mg/litre d’aire expirat. Una taxa que multiplica per sis la permesa, que en el cas d’aquests conductors professionals es troba en 0,15 mg/litre.

La sorpresa de la policia però no va acabar aquí perquè en identificar-lo van trobar que presentava una ordre de detenció judicial pendent que havia emès un jutjat de Badajoz el març del 2022. I d’altra banda, no comptava amb cap permís de conduir vigent.

Davant dels fets, els agents el van detenir el camioner -un home de 40 anys- com a presumpte de dos delictes contra la seguretat viària: per conduir sota la influència de l’alcohol i per la negativa a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia.

Dos cops begut en un sol dia

Un altre conductor begut va protagonitzar el dissabte una altra situació ben perillosa. Els Mossos de Trànsit el van enxampar conduint begut el matí a Besalú i set hores després, quan ja havia recuperat el vehicle immobilitzat, va acabat accidentant-se al nucli urbà de Sant Pau de Segúries novament ebri. Va topar contra diverses pilones i estructures de ferro, però tot no va acabar aquí, els agents quan li van fer el test d’alcoholèmia, va tornar a donar positiu i aquest cop, quintuplicava la taxa d’alcoholèmia (1,28 mg/l). Per tot això, el conductor de 38 anys va acabar denunciat penalment com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir en estat etílic.

En aquest cas, l’accident va produir-se cap a dos quarts de sis de la tarda a la carretera C-38, al seu punt quilomètric 3,5, a dins del nucli urbà de Sant Pau de Segúries. Els Mossos de Trànsit van rebre l’avís que un vehicle que havia perdut el control i havia xocat de forma violenta contra cinc pilones de ferro que delimiten la via i la vorera, i també contra una estructura de ferro que s’utilitza per aparcar les bicicletes, on va causar importants danys materials.

Quan els Mossos van arribar al lloc van assegurar la zona i van sospitar que el conductor podria trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques. Li van fer la prova de detecció d’alcohol i va donar positiu: 1,28 mg d’alcohol per litre d’aire expirat, és a dir, més de cinc vegades superior al límit, que és de 0,25 mg/l.

El matí enxampat a Besalú

Per aquest motiu, els agents el van denunciar penalment però la sorpresa va arribar quan els agents van fer comprovacions del conductor i van veure que també havia donat positiu en un altre control d’alcoholèmia que s’havia realitzat el mateix dia a Besalú. Cap a les set del matí havia donat una taxa de 0,41 mg/l en un control que tenien els Mossos a la C-66 i per aquest motiu li van immobilitzar el cotxe. El mateix conductor cap a les 10 va anar a recuperar el cotxe i en repetir-li la prova d’alcoholèmia va donar negatiu. Set hores després va tenir l’accident.