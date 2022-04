El Servei Català de Trànsit preveu una mobilitat durant aquesta Setmana Santa similar a la registrada abans de la pandèmia del coronavirus, és a dir, del 2019, i ha posat en marxa una sèrie de mesures no només per evitar les retencions a les carreteres catalanes, sinó també per evitar al màxim els accidents de trànsit. Les estimacions indiquen que aquest dijous i divendres sortiran de l’àrea metropolitana de Barcelona un total de 370.000 vehicles i que diumenge i dilluns en tornaran 570.000 als seus llocs d’origen, segons ha anunciat el director de l’organisme, Ramón Lamiel. Hi ha una preocupació especial a les comarques gironines, on s’ha produït un repunt de la sinistralitat. Concretament, s'ha incrementat un 100% respecte el 2019

Girona és la segona província amb més morts a les carreteres el primer trimestre Per encarrilar l’augment de la mobilitat a les carreteres catalanes, l’Administració ha previst una sèrie de mesures. Una d'elles afecta l'autopista AP-7 on es prohibirà la circulació de camions pesats diumenge i dilluns per fer més fluida la circulació. A més, s’instal·laran 1.130 controls d’alcoholèmia i drogues i es disposarà d’un helicòpter i d’un avió cada dia. En l’operació sortida, les vies gironines on s’espera una concentració més important de vehicles seran la C-17 Ripoll i la C-65/C-31 Santa Cristina d’Aro. Pel que fa a la tornada, les vies seran l’AP-7 Hostalric – Sant Celoni – la Roca i la C-31/C-65 Platja d’Aro – Santa Cristina d’Aro – Llagostera. L'AP-7 va registrar les principals retencions de la primera fase El passat cap de setmana es va desenvolupar sense massa incidència la primera fase de l'operació de Setmana Santa. La via que va concentrar més retencions de divendres a diumenge va ser l'autopista AP-7 en diversos trams del seu recorregut.