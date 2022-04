L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va aprovar inicialment, durant el Ple Ordinari Municipal celebrat aquest dimarts, el projecte de les obres del sistema d’abastament en alta d’aigua potable per a la construcció d’un nou dipòsit al puig Negre. L’aprovació es va fer per unanimitat amb els vots a favor de tots els grups polítics del consistori bisbalenc. Ara, i durant un període de 30 dies hàbils, arrenca el període d’exposició pública del projecte perquè es pugui aprovar definitivament.

Avui dia, la Bisbal d’Empordà ja disposa d’un dipòsit per al subministrament d’aigua potable al puig Negre, situat al municipi veí Forallac. El dipòsit actual, a més de trobar-se en mal estat per problemes de filtracions i estructurals, té una capacitat de 1.500 metres cúbics que és insuficient per cobrir les necessitats futures de la Bisbal. És per això que el projecte d’obres per a la construcció del nou dipòsit contempla duplicar-ne la capacitat i arribar als 3.000 metres cúbics. Així, quan el nou dipòsit entri en funcionament, s’enderrocarà l’antic dipòsit i es renaturalitzarà l’àmbit on estava situat el vell.

Els treballs tenen un pressupost d’1.149.723,55 euros i compten amb subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC). Es preveu que les obres tinguin una durada aproximada de cinc mesos.

Proposta per un nou geriàtric

També durant la sessió plenària de dimarts, el grup municipal de Tots x la Bisbal ( TxLB ) va demanar la creació d’una comissió amb representació de tots els grups de l’Ajuntament per encarar la construcció d’un nou geriàtric al municipi. El regidor Xavier Dilmé va recordar que «la pandèmia ha demostrat que les instal·lacions han quedat petites per donar atenció a les necessitats dels usuaris i per optimitzar l’excel·lent treball que porten a terme els professionals del centre». L’edifici actual no permet més ampliacions.