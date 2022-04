Diversos municipis de la província de Girona recuperen aquest pont de Setmana Santa els actes tradicionals. Ho fan després de dos anys d’aturada a causa de les restriccions imposades per la pandèmia de la Covid-19.

Aquest és el cas de Sant Hilari Sacalm, que recupera el Via Crucis Vivent demà dia 15 d’abril a les 21 h. És un acte tradicional que el municipi celebra des de fa més de 300 anys i consisteix en una processó pels principals carrers del poble acompanyada d’alguns misteris i de ciris encesos; consta d’un total d’onze passatges entre els quals destaca la representació de la crucifixió i la mort de Jesús.

L’any 1999, aquesta festivitat de Sant Hilari va ser declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional. Posteriorment, l’any 2010 va ser declarat com un Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional i el mateix any va rebre el guardó de la Creu de Sant Jordi.

A Camprodon, també demà a partir de les 20.30 h comencen els actes de la processó. Primer, es fa la sortida dels soldats en marxa ràpida pel lliurament del Centurió del Maniple i, a partir de les 21 h, comença la Processó en la qual desfilen al voltant de 500 persones. La representació, que enguany arriba al 35è aniversari, sol aplegar unes 6.000 persones de públic en un poble de poc més de dos milers d’habitants. Segons fonts municipals, aquest cap de setmana els allotjaments de Camprodon tenen una ocupació del 100%.

A l’Escala, demà a les 22 h es recupera la representació del Via Crucis Vivent que arriba a la 12a edició. Organitzada per l’associació cultural El Rosetó, hi participen un centenar de persones. L’acte comença a la plaça de l’Ajuntament, on té lloc la primera escena i acaba amb el passatge de La Crucifixió, a l’espai de la Mar d’en Manassa. Enguany, s’han introduït alguns canvis de recorregut.

A Sant Climent Sescebes, un centenar de persones representen La Passió demà i diumenge a les 18 h a l’Horta d’en Cusí. El guió d’aquesta edició, que havia d’estrenar-se fa dos anys, aporta més realisme a la història i visibilitza les dones que fins ara només interpretaven papers com el de la Verge Maria i Maria Magdalena. A més, s’han recuperat i eliminat escenes i s’ha renovat i posat a punt una part del vestuari.

A Castelló d’Empúries, recuperen demà a les 19:30 h el Via Crucis. L’associació que ho organitza ha preparat diferents quadres teatrals en indrets estratègics del centre històric amb el punt culminant a la plaça de la Basílica.

Finalment, a Blanes, també es recuperen els actes tradicionals de Setmana santa. Avui se celebra la 19a Cerimònia del Canvi de Capità dels Manaies, a les 17 h, amb sortida des del Castell de Sant Joan. I demà, a les 12 h del migdia, la dels Manaies Iuniores; serà la cinquena vegada en què s’organitza aquest esdeveniment protagonitzat per nois i noies, majoritàriament familiars o amics dels originaris Manaies de Blanes.

Els Manaies també desfilaran pels carrers de Blanes demà a la nit a partir de les 21:30 h. Primer es farà l’Anunci de la Processó i, posteriorment, es continuarà amb la Processó Penitencial del Sant Crist. En paral·lel, al municipi es podrà visitar aquests dies i fins divendres vinent una exposició d’imatges processionals a l’Església Parroquial de Santa Maria.