Lloret de Mar bull aquests dies d’ambient esportiu amb unes instal·lacions a ple rendiment, que són un reflex de la recuperació del turisme. Més de 4.300 esportistes de diferents modalitats esportives, i els més de 7.800 acompanyants, pernocten aquests dies al municipi per diferents cites esportives.

Per una banda, la 20a edició del torneig internacional de futbol base MIC Football (MIC - Mediterranean International Cup), que es va inaugurar ahir al camp de futbol municipal i s’allargarà fins aquest diumenge dia 17 d’abril, mou 300 equips amb més de 6.000 participants de 24 països diferents. Això generarà un impacte econòmic de 11,5 milions d’euros per al territori gironí. Concretament a Lloret, hi pernocten uns 2.000 jugadors en sis establiments hotelers i sense comptar els acompanyants.

A banda del MIC, també destaquen a altres torneigs de llarga tradició com el d’handbol Lloret Cup que l’any 2020 va haver de cancel·lar el seu desè aniversari i retorna amb força aquests dies amb la participació de més de 900 esportistes i 600 acompanyants; el torneig de futbol Sant Jaume, amb més de 725 participants i 300 acompanyants o el Globasket, torneig de bàsquet amb 400 esportistes i uns 100 acompanyants. Durant tot el mes, Lloret també és la seu de múltiples estades d’una estada internacionals d’atletisme amb més de 1.000 participants en total.