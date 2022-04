Entitats i empreses gironines han pagat més de 200.000 euros en taxes judicials durant el 2021. Es tracta d’un tribut que des de 2015 només han de fer-hi front les persones jurídiques per poder accedir a la justícia.

Segons dades del Consell General del Poder Judicial, a la província de Girona s’ha pagat 208.000 euros en taxes el 2021, una xifra un 11% inferior a la que es va pagar fa dos anys. I de fet, cal anar a 2012 per trobar una xifra de recaptació tan baixa. A Catalunya s’ha recaptat més de 14.500 milions d’euros, una xifra que contràriament a la gironina, ha pujat un 24% durant els últims dos anys. De fet, durant aquest període només la província de Barcelona ha augmentat els ingressos per les taxes en un 26%.

L’objectiu d’aquest tribut, és, segons la llei que el regula, «racionalitzar la potestat jurisdiccional» i també «dotar de més recursos que permetin una millora en el finançament del sistema judicial». Al preàmbul de la Llei 10/2012 de regulació de taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses s’indica que «el dret a la tutela judicial efectiva no ha de ser confós amb el dret a la justícia gratuïta». L’encarregat de gestionar el cobrament d’aquests tributs són l’Agència Tributària i les administracions públiques.

Crítiques a les taxes

Les persones jurídiques ja fa anys que estan subjectes al pagament de tributs per fer ús de la justícia, però l’entrada en vigor d’aquesta Llei de Taxes Judicials a finals de 2012 va estendre aquesta obligatorietat a les persones físiques. La Generalitat també va apuntar-se a fer pagar als ciutadans, un fet que va comportar una onada d’indignació i rebuig per part d’entitats i la població. Durant els anys que es va fer abonar aquest tribut als ciutadans, entre 2013 i 2015, Hisenda va recaptar més de 6.600 milions d’euros als gironins. Finalment, per no limitar i obstaculitzar l’accés universal a la justícia, l’Estat i la Generalitat van optar per fer marxa enrere i tornar a limitar les taxes a les persones jurídiques. Arreu de l’Estat, durant el 2021 es van recaptar 50.005 milions d’euros. Gran part d’aquesta quantitat s’ha pagat o bé des de Madrid (17.885 milions) o des de Catalunya.

La fiscalia, les administracions i organismes públics així com les Corts Generals i Assemblees Legislatives de les comunitats autònomes també estan exemptes de pagar tributs.

S’han de pagar taxes a l’ordre civil, contenciós-administratiu i social. El penal és l’únic que n’està exempt. Cada jurisdicció té unes taxes diferents segons el tipus de procediment. Els processos verbals tenen la taxa més baixa, 150 euros, i els més cars costen 300 euros. En el cas de les taxes catalanes, van entre els 11,5 euros els més barats fins als 131 euros els més costosos.