El Museu Etnogràfic de Ripoll ha estrenat una nova mascota per ajudar els visitants a salvar el seu patrimoni. Aquesta Setmana Santa s’estrenarà l’activitat «Missió Muet: Salva el Museu», amb el pollet que ha dissenyat Jordi Triola basant-se en el personatge creat per Joan Alabau i Pere Roura com a personatge principal. Tots dos autors van idear aquesta versió infantil del gall de Ripoll per la Petita Història del Museu, amb la finalitat de descobrir-ne els secrets. Ara els responsables del centre etnogràfic han volgut utilitzar-ne una imatge per promocionar les missions que han de servir per seguir conservant les peces de cultura popular ripollesa a través de dispositius mòbils. Els participants en el joc hauran d’ajudar a descobrir els intrusos que s’han amagat a les vitrines per aconseguir una importància que no tenen. Els intrusos són peces actuals que volen competir amb el patrimoni local, sense tenir-ne el mereixement corresponent.

Paral·lelament, els més petits estan convidats al taller Fem un Xai on a partir de la silueta d’una ovella caldrà vestir-la recobrint-la amb llana de veritat o bé pintant-la amb les pigues corresponents. La idea dels responsables del Museu Etnogràfic és mantenir l’interès en les visites al primer dels museus etnogràfics, fundat aviat farà un segle, amb gimcanes, jocs o tallers que motivi als més joves a descobrir-ne les col·leccions. Els jocs interactius es fan amb un codi QR que ajuda a completar-los i que pot permetre aconseguir un petit obsequi.