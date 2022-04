L’Ajuntament de Roses ha iniciat les obres per a la creació d’una nova xarxa d’aigües pluvials a la cruïlla de la carretera de les Arenes amb el carrer Benet Falp i Mates, així com als carrers de Poeta Eduard Marquina i València. Els treballs tindran una durada de dos mesos, un pressupost de 108.000 euros i inclouran també l’ampliació de voreres per a millorar l’accessibilitat i reubicar contenidors.

El projecte pretén solucionar les problemàtiques recurrents d’estancament d’aigües plujanes motivades per la morfologia, molt planera, de tot aquest sector i per la manca de drenatges adients. Els treballs consistiran en la instal·lació d’una canalització de 219 metres connectada amb el col·lector general existent al carrer València amb el carrer Toledo, de 7 pous de registre per direccionar l’aigua en els entroncaments i cruïlles i d’embornals de gran capacitat.