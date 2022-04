Centres educatius, ajuntaments, entitats ecologistes i empreses de les comarques gironines s’han sumat a la iniciativa Let’s clean up Europe (Netegem Europa), que se celebrarà entre els dies 6 i 8 de maig i que consistirà en netejar espais naturals de tot Europa. En el cas de Girona, s’han programat fins a 94 accions arreu de la província. Es tracta d’una iniciativa que ja porta nou anys fent-se i que ha anat guanyant cada cop més adeptes: l’any 2014 es van programar vuit activitats a la demarcació, mentre que l’any passat ja n’hi havia 64 i aquest any s’arribarà gairebé al centenar.

En el conjunt de Catalunya, aquesta edició de Let’s Clean Up Europe comptarà amb més de 630 activitats de neteja al medi natural que estaran organitzades per 529 entitats, amb l’objectiu d’aconseguir el major nombre possible de voluntaris. Es tracta d’una acció comuna que es portarà a terme arreu d’Europa amb l’objectiu de conscienciar sobre la gran quantitat de residus que es llancen de forma incontrolada a la natura i, a la vegada, promoure accions de sensibilització a través de la recollida d’aquests residus, que sovint s’aboquen il·legalment a boscos, platges o marges de rius, entre altres espais. Els treballs de recollida estaran coordinats per l’Agència de Residus de Catalunya.

A les comarques gironines, les 94 accions que es portaran a terme estaran repartides per tot el territori i aniran a càrrec de diverses entitats, ajuntaments, empreses i centres educatius. En aquesta darrera categoria hi haurà l’institut de Vilafant, que netejarà el riu Manol; l’escola Els Castanyer, que s’encarregarà de treure deixalles dels boscos de Viladrau; l’escola Jacint Verdaguer de Sils, que netejaràla zona del’estany i el voral de la sèquia; l’escola Montserrat de Sarrià de Ter, on l’alumnat recollirà els residus del bosc que l’envolta; o l’institut de Castelló d’Empúries, que anirà a netejar la desembocadura de la Muga a Empuriabrava. Aquests només són alguns exemples, però molts altres centres educatius gironins s’han sumat també a la iniciativa, ja que un dels objectius és conscienciar la població més jove de la necessitat de preservar els espais naturals.

Pel que fa als ajuntaments, s’hi han sumat, entre altres, el d’Avinyonet de Puigventós, que promourà una neteja de la Garriga d’Empordà, nucli situat dins del seu terme municipal; el de Begur, que promourà neteges tant al nucli de Begur com al d’Esclanyà; la Bisbal d’Empordà, amb treballs a la zona del barri del Convent; o l’Ajuntament de Fortià, que promourà la neteja del rec del Molí i el rec Fonolledas.

Finalment, també hi participaran diverses entitats ecologistes i algunes de les empreses més arrelades a les comarques gironines, com Nestlé, Liquats Vegetals o Ecosol (empresa social de Càritas). I és que, tal com diu el lema de l’acció programada per l’escola de Llers, «potser no podem canviar el món, però sí el trosset que ens toca».