Sant Feliu de Guíxols dona avui el tret de sortida al LumLab, la primera edició del festival de llums del municipi. Per inaugurar-lo, es farà un espectacle aquesta nit on diferents embarcacions arribaran per mar i, des de l’aigua estant, jugaran amb la foscor, les onades i la llum. Les dotze propostes que es podran veure, des d’avui i fins dilluns 18 d’abril, estaran distribuïdes a primera línia de la badia o en espais a tocar d’aquesta zona. S’ha fet així perquè la llum i el mar són els elements protagonistes d’aquest esdeveniment que l’Ajuntament espera poder mantenir i repetir cada any. Entre les mostres que es podran veure aquests dies a Sant Feliu, hi haurà presència d’artistes internacionals i també es donarà projecció al talent local.