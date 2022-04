Aquesta setmana, en els plens municipals tant de Girona com de Salt s’han aprovat dues mocions presentades pel PSC que «construir el nou Hospital Universitari Doctor Josep Trueta davant per davant del Santa Caterina». En el cas de Girona, la moció va ser aprovada per tota l’oposició, deixant en minoria a l’equip de govern, i en el de Salt la moció va tenir el suport tant de govern com d’oposició amb l’única excepció de VOX. Ara, aprofitant aquestes mocions, el PSC demana «un nou acord per tenir el millor campus de salut i no endarrerir-lo més».

El PSC recordar que el govern de Junts i ERC a la Generalitat va decidir ubicar el nou hospital a Salt perquè això permetia funcionar de manera conjunta amb l’hospital Santa Caterina com el «campus de salut de referència de la regió sanitària». Tot i això, apunten els socialistes, tant la Generalitat com els dos ajuntaments van «acceptar que l’alcaldessa Marta Madrenas situés una part del nou Trueta a Girona». Això, segons el PSC, no suposaria cap inconvenient, «si no hi hagués el problema que s’afectaria dues masies catalogades i, de retruc, les parcel·les entorn del Parc Jordi Vilamitjana». Uns terrenys que «s’utilitzarien per compensar els propietaris de les masies afectades fent-hi pisos». El PSC subratlla que això passaria a Can Gibert, Santa Eugènia i Sant Narcís sud que són els barris que tenen l’índex d’intensitat de població més alt de Girona.