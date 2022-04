L’Associació de Micropobles de Catalunya i l’Associació per la Promoció dels Productors Catalans de Qualitat han convocat la segona edició dels Jocs Florals Rurals per donar visibilitat a la creació literària al món rural. Les obres han de tenir com a tema el món rural i es poden presentar fins al 30 d’abril. S’estableixen tres categories i dues modalitats: Infantil (fins a 12 anys) en prosa i/o poesia en català, Juvenil (de 13 a 17 anys) en prosa i/o poesia en català i Adulta (a partir dels 18 anys).