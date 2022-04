El Tresor de la Catedral de Girona obre avui la sala dedicada al vitrall medieval trobat el passat 2019 per sorpresa després de quasi cinc-cents anys amagat darrera el retaule del Corpus Christi. La peça principal del conjunt destaca per la seva antiguitat (part del segle XIII i altre del segle XIV) i qualitat tècnica. La peça, de 3 metres d’alçària per 1,30 metres d’amplada, s’ha conservat gairebé sencera: dels deu plafons que el conformaven només en falta un, mentre que dos més estan més deteriorats que la resta.