Tornen les retencions per accedir cap a poblacions de la Costa Brava. Avui és encara dia d'operació sortida i això es fa notar a diverses carreteres per accedir a la província.

Segons Trànsit, ja hi ha retencions a la C-65 i la C-35 des de Llagostera per anar en direcció cap a Platja d'Aro. A les 11 del matí han començat i hi ha cues que superen els tres quilòmetres a la C-65 i a la C-35, també s'han registrat quatre quilòmetres.

D'altra banda, també hi ha retencions a l'N-II a Tordera. Concretament, a la C-32 per enllaçar amb la GI-600 que porta cap a Blanes. A la Nacional II s'hi registren uns dos quilòmetres de cua.

Aquest matí també hi ha restricció per a camions a diverses vies per facilitar l'operació sortida. Per exemple de deu del matí a les dues de la tarda no poden circular per la C-63 entre Vidreres i Lloret o per GI-681 entre Llagostera i Tossa de Mar.

També hi ha cues a la C-17 al seu pas per Ripoll en sentit Ribes de Freser, unes retencions que arriben als 3 quilòmetres. Una via que s'utilitza molt per anar cap a les pistes d'esquí del Pirineu gironí.

AP-7 cap a Girona

Aquesta operació sortida també està generant problemes a l'AP-7 però no encara en el tram gironí, sinó encara en poblacions pròximes a l'àrea metropolitana de Barcelona en sentit Girona. Hi ha problemes a l'AP-7 nord amb cues entre Santa Perpètua i Llinars; als enllaços de C-33 (4 km de cua) i C-60 (1 km) i el trànsit a la C-32, amb aturades a Mataró i Palafolls.