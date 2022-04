L’Ajuntament de Banyoles ha engegat aquesta setmana les obres per a l’arranjament i l’adequació de la plaça de Guèmol. Els treballs, que es preveu que s’allarguin durant un mes i mig, comptaran amb un pressupost de 65.582 euros.

Les obres permetran condicionar com a plaça l’espai situat entre Can Sisó, el carrer Mas de Guèmol i l’església del Remei. Amb els treballs es recuperarà i pavimentarà el camí peatonal que creua l’espai i s’hi instal·laran bancs de fusta tractada perquè els ciutadans del municipi puguin gaudir de l’espai. El regidor de Via Pública de l’Ajuntament de Banyoles, Lluís Costabella, assenyala que «les obres permetran recuperar per als veïns i veïnes una zona d’esbarjo i facilitar que les persones la tornin a utilitzar perquè ara s’ha convertit en un lloc de pas».

A més, els treballs també preveuen fer visible el tram del rec de Guèmol que creua la plaça, que s’està adequant. També es pavimentarà l’entorn, es condicionarà la vorera i s’habilitarà una zona enjardinada, mantenint els arbres que hi ha actualment. A més, s’hi instal·larà una font d’aigua i papereres.