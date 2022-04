L’arribada de mascotes de refugiats ucraïnesos ha tornat a posar sobre la taula la reivindicació històrica dels veterinaris de Catalunya de fer obligatòria la vacuna de la ràbia. De fet, el Col·legi de Veterinaris de Girona, juntament amb el Consell de Catalunya, han advertit de la possible arribada de mascotes, sobretot gossos tot i que també gats i fures, de refugiats ucraïnesos que poden tenir ràbia.

Concreten que Ucraïna és un país que no pertany a la Unió Europea i, per tant, l’acceptació dels animals provinents d’allà en condicions normals, haurien de passar una sèrie de requeriments que, «donades les circumstàncies excepcionals», no s’han realitzat. Aquests mínims suposen establir unes «línies vermelles» que no es poden traspassar per tal de protegir la salut dels animals i sobretot la salut humana. Una d’aquestes línies i la més important, és la de la ràbia.

Cal tenir present que a l’est d’Europa la ràbia és una malaltia endèmica i Ucraïna és declarat país «no lliure» de la ràbia. En canvi, a Catalunya, juntament amb el País Vasc, Galícia i Astúries, no és obligatòria la vacunació contra aquesta malaltia. Els veterinaris alerten que això suposa «un risc que entre tots hem de minimitzar al màxim». El protocol contempla aquesta circumstància i obliga a testar la situació immunològica de totes les mascotes que arribin d’Ucraïna a través d’una mostra de sang, a vacunar-los i a tenir-los en vigilància fins que es constati la seva negativitat. De la mateixa manera, el protocol també contempla la identificació de la mascota i recomana la seva integració a l’arxiu de dades.

En definitiva, els diferents agents implicats en aquesta tasca sanitària demanen «l’ajut i comprensió» de la societat per tal d’assolir l’objectiu d’integrar plenament aquestes mascotes en el sistema sanitari, fet «absolutament necessari per protegir-nos adequadament». Tot i que la ràbia afecta majoritàriament els animals, pot arribar a complicar-se molt en les persones.

Voluntaris per controlar el risc

Com a conseqüència, el Col·legi de Veterinaris de Girona està treballant amb la resta de col·legis i veterinaris voluntaris per donar cobertura als refugiats ucraïnesos. La finalitat és controlar el risc de transmissió de la ràbia i ja s’estan començant a aplicar protocols recomanats.

Fins al 4 d’abril, hi havia 390 mascotes localitzades a Catalunya procedents d’Ucraïna.