La vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona i presidenta de Dipsalut, Maria Puig, ha visitat recentment diferents entitats i espais del Baix Empordà amb l’objectiu de conèixer més a fons les seves necessitats en l’àmbit de la salut pública i l’acció social, i poder-hi reforçar la col·laboració, a través de Dipsalut.

En el cas de l’hospital de Palamós, Puig ha conegut els projectes que aquest hospital comarcal desenvolupa per promoure la salut de la ciutadania. En la trobada amb el gerent, Xavier Pérez, i amb la directora assistencial, Anna Ribera, van parlar de com enfortir la relació actual amb Dipsalut. Per exemple, es volen explorar col·laboracions en l’àmbit de la formació en l’ús de desfibril·ladors externs.

D’altra banda, també han valorat projectes que s’estan portant a terme a la comarca com per exemple activitats per millorar el benestar físic i emocional dels usuaris durant la pandèmia o la teràpia assistida amb gossos.

Tot seguit, la Fundació Vimar, que dona suport a persones amb discapacitat del Baix Empordà, ha rebut una subvenció de 20.000 euros, que ha permès a l’entitat adquirir una furgoneta adaptada per als usuaris que ho necessiten.

Finalment, també a Palamós, es van reunir amb l’equip Ocean Cats. Es tracta d’una entitat que organitza activitats per sensibilitzar sobre la necessitat de protegir els mars i oceans i aturar la contaminació que els malmet. En aquesta línia, col·laboren amb la Universitat de Barcelona en la recollida de mostres per avaluar el nivell de contaminació per microplàstics.