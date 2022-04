La gironina Meritxell Pubill ha engegat una campanya de micromecenatge per a donar vida a un conte infantil inclusiu.

Es tracta de El passerell del Berguedà, un àlbum dirigit a alumnes de 6è de Primària i 1r d’ESO que vol posar l’accent en valors com la constància, la superació personal, la resiliència i el poder de l’amistat.

Aquests elements, sosté Pubill, es poden treballar com a «projecte globalitzat des de tots els àmbits, des de l’educació física a les matemàtiques». Un projecte transversal que ha volgut tenir en compte els alumnes que pateixen patologies com la sordesa, dificultats visuals o trastorns com dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) o dislèxia. Per aquest motiu, el conte -del que Pubill n’és coautora juntament amb Joan Peralba- incorpora subtítols en llenguatge de signes en català i en castellà, i també compta amb una versió vocalitzada. Aquest és, de fet, un homenatge a un dels compositors preferits de Pubill (també professora de música a Secundària), Beethoven. Un compositor que, tot i quedar sord, va compondre una de les seves grans obres: la simfonia núm. 9.

A més, els dos artífexs de l’obra han dissenyat una guia didàctica per a treballar a l’aula, amb el conte com a punt de partida. I és que reconeix que als centres educatius «hi ha pocs llibres com aquest perquè no s’inverteix prou en volums inclusius».

A través de la plataforma edita.cat, els autors ja han aconseguit recaptar més de 1.880 euros dels gairebé 5.000 que necessiten.