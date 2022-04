El veí de Sant Joan de les Abadesses i productor de formatge de Les Vaques d’en Mel ha tancat el pas particular del mas El Pujol, tip de veure-hi passar gent per fer-hi rutes a peu i ciclables, però de no poder-lo utilitzar ell mateix amb cotxe perquè un veí li demana 70.000 euros per passar pel seu terreny.

Des de fa sis anys que l’arquitecte italià reciclat a ramader Mel Brusaferri és propietari d’El Pujol, però la impossibilitat d’entendre’s per fer servir el camí rural per arribar a casa seva li ha fet replantejar la possibilitat de marxar de Sant Joan per trobar una nova ubicació al negoci. El seu cas no és nou ni a la comarca ni en l’àmbit de la formatgeria. Fa sis anys els masovers de Cal Peraire, a peu del camí que porta de Campdevànol al Torrent de la Camana ja van haver de fer les maletes i traslladar-se a Vallfogona, per poder continuar amb l’activitat, fars que els visitants els condicionessin la seva vida i la del bestiar.

El cas de Brusaferri és similar, però amb la particularitat que el volum de trànsit per casa no es veu compensada amb el seu propi accés. Això ha comportat haver de buscar rutes alternatives, travessant el riu Ter per la colònia Llaudet. Ara mateix ja ha espatllat els dos primers vehicles que ha tingut «per les avaries que han patit», explica Mel, i ha optat per fer el camí en bicicleta. A més, ha patit «la mala educació de la gent, que moltes vegades no té interioritzar que està a casa d’algú». Tot plegat l’ha obligat a instal·lar un tancat definitiu al camí. La mesura no ha agradat a molts veïns, però Mel afirma que «tinc dret a decidir qui hi passa i qui no». No veu altra solució davant el silenci administratiu i el comportament de caminants i ciclistes, com a mínim fins que ell pugui accedir-hi. El camí forma part de diverses rutes del nou turisme rural com Pirinexus, la Ruta del Ter i del camí de Santiago.