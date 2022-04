El president de la Federació d’Hostaleria de les comarques de Girona, Antoni Escudero, defensa que cal recuperar els convenis de promoció turística amb les aerolínies aèries per tal d’incentivar els seus vols des de l’aeroport de Girona-Costa Brava, que durant els últims anys ha experimentat una caiguda en picat en el nombre de viatgers. Escudero defensa que es tracta d’una acció imprescindible per a la dinamització tant de l’aeroport com del conjunt del territori, i considera que per gestionar-ho cal crear un organisme amb finançament la Generalitat, la Diputació, l’Agència Catalana de Turisme i els municipis que reben més de 100.000 euros de taxa turística. Segons apunta, la Diputació estaria intentant promoure un acord d’aquestes característiques, amb el qual alguns ajuntaments estan d’acord però d’altres no. Escudero considera que s’hi haurien d’avenir tots els ens locals, ja que «invertir en l’aeroport és invertir al territori».

Escudero considera que les administracions han d’actuar de forma immediata per tal de revertir la tendència negativa que té l’aeroport de Girona, que entre 2008 i 2021 ha passat de tenir cinc milions i mig de passatgers a només 500.000. I per aconseguir-ho, assenyala que les administracions públiques, amb la col·laboració del sector privat, haurien de crear un ens que serveixi per potenciar l’aeroport i atraure noves aerolínies, convertint-lo en un «hub» europeu. «Això no seria excessivament car, perquè hi ha moltes companyies que estarien disposades a venir a Girona, perquè és un destí molt llaminer i profitós», assenyala. Només cal, indica, «ajudar-les» una mica, a través de convenis de promoció com els que Ryanair havia tingut anys enrere, per tal d’ «ajudar-les a funcionar». «Tothom necessita un petit finançament per complementar els inicis, per tal de promocionar les rutes si els avions no van plens», explica.

I és que, segons Escudero, Aena està disposada a invertir en les instal·lacions de Vilobí -tal com marca el nou pla director de l’aeroport-, però cal que les administracions «vagin totes a una» per tal de dinamitzar-lo i aconseguir un major nombre de rutes. Per això, Escudero considera que aquest nou ens hauria de tenir representació de les administracions públiques però també del sector privat, en qualitat d’assessor. I a partir d’aquí, creu que les administracions s’haurien de posar d’acord per confeccionar un nou conveni de promoció i màrqueting amb les companyies aèries, per tal d’incentivar que volin des de Vilobí. I, segons indica, la taxa turística s’hauria de convertir en la gran font de finançament.

Escudero explica que des de la Diputació de Girona ja hi hauria una primera proposta sobre la taula, que implicaria l’aportació de fons per part de la pròpia corporació, la Generalitat i l’Agència Catalana de Turisme, així com una part de la taxa turística que va a parar als ajuntaments. En aquests moments, els ens locals es queden el 50% d’aquest impost, mentre que l’altra meitat va a parar a mans de la Generalitat. Tot i que, en teoria, aquest impost ha de revertir en el sector turístic, Escudero afirma que no tots els ajuntaments l’utilitzen per a la promoció turística, i en tot cas, si es fa és de forma individualitzada. Si una part d’aquesta taxa es destinés a promocionar l’aeroport, indica, se’n podria beneficiar tot el territori. Així, el president de la Federació d’Hostaleria considera que els ajuntaments que més recapten per la taxa turística -és a dir, que reben més de 100.000 euros- haurien de destinar un percentatge a la promoció de l’aeroport. Segons afirma, hi ha ajuntaments, com els de Lloret, Blanes, Castell-Platja d’Aro i Roses, entre altres, que veurien amb bons ulls la proposta, però encara n’hi ha d’altres, com Tossa, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols o l’Escala, que no hi estarien d’acord. Per això, Escudero apel·la a la «generositat» de tots els ajuntaments per tal que la proposta pugui tirar endavant. A més, el representant de la Federació d’Hostaleria creu que, perquè aquest projecte es converteixi en realitat, cal un «lideratge potent i fort», igual que hi ha hagut en altres territoris, com Reus. Si això s’aconsegueix, indica, la província de Girona té prou atractius com per poder tornar a atraure un gran volum de viatgers a través de l’aeroport.