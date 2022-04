Els focus ballen sobre la pista. Els dos gironins salten al parquet. El públic fa detonar l’adrenalina continguda. Els aplaudiments exalten al pas dels joves, que prenen posicions. Afinen els dits. Agafen aire. Claven la mirada al rival que, a càmera lenta, fa crepitar els ossos del coll. L’ovació de la graderia es dilueix als timpans, que intensifiquen l’expressió dels batecs. I allà, en aquella àgora en punt d’ebullició al més pur estil americà, esclata la botzina, la temuda i anhelada botzina.

Aquesta és la seqüència que, a poques setmanes del gran dia, sobrevola la imaginació de Nora i Blai Palahí. Els dos germans gironins, de 19 i 15 anys, s’han classificat per a disputar la final del campionat VEX Robotics World Championship que, del 3 al 5 de maig, reunirà a Dallas (Texas, EUA) els millors equips de robòtica del món. Ella ho farà en l’equip de la categoria universitària, batejat com a Innova’t Virgins, al costat de tres gironins més: Jana Baguer, Jaume Balliu i Alec Wilson.

Aquesta serà, de fet, la primera vegada que Palahí participarà en la gran final després de superar les fases regional i nacional, disputades a Girona i Barcelona respectivament, tot i que no és la primera vegada que es classifica per a la màxima expressió de la competició. I és que la irrupció de la pandèmia va obligar a cancel·lar la prova en l’edició del 2020 i a traslladar la de l’any passat al terreny virtual.

Un repte en majúscules per a una gironina que es va començar a submergir en la robòtica fa tot just 3 anys gràcies al seu germà petit, que havia començat a rebre nocions bàsiques a l’escola. «M’hi vaig llançar, sempre m'havia interessat però mai havia tingut l’oportunitat de fer-ho», confessa Nora Palahí. Al principi, però, reconeix que li va costar. «Fer robòtica no és massa comú entre la gent, però vaig apostar per fer el que volia i he descobert que realment m’apassiona». Tant, que ha fet de la seva afició una professió, decantant-se pel Grau en Enginyeria Mecànica de la Universitat de Girona. Amb tot, reconeix que el fet de ser dona «mai» li ha barrat el pas en cap competició ni en cap aresta de la robòtica.

Qui també debutarà en la final de la competició serà el seu germà Blai. Fa 10 anys que munta robots, tot i que aquesta serà la primera vegada que ho farà amb peces d’alumini enlloc de les de plàstic, que eren les que utilitzava en categories inferiors. El que va començar com una activitat més a l’hora del pati, ara s’ha convertit en la seva gran passió. Juntament amb cinc membres més de l’equip, també estudiants de 3r d’ESO (Arnau Lladó, Mer Ramírez, Iker Gil, Paula Pibernat i Lucas Vásquez) i sota el nom d’Innova’t Purple Lions, ara dediquen les tardes a ultimar els preparatius perquè el seu primer gran robot estigui a punt. «Vam començar a dissenyar-lo en base al repte proposat (havia de tenir braços i pinces per a ser capaç d’agafar objectes) i també vam buscar inspiració en casos d’èxit d’altres equips d’arreu del món», explica Blai Palahí. A més, celebra que els equips més veterans els han ajudat perquè el robot sigui garantia d’èxit.

Per la seva banda, l’equip de Nora Palahí ha hagut de dissenyar, muntar i programar dos robots des de zero. «Els organitzadors ens proporcionen un kit de material amb motors, engranatges, electrònica i elements de pneumàtica, i a partir d’aquí tenim llibertat per a incorporar altres recursos com, en el nostre cas, la impressió 3D».

Simulacres sota pressió

A les portes de la final no hi ha espai per a la improvisació i cal definir una estratègia per a aconseguir la màxima puntuació en el terreny de joc. Per a tenir opcions, els germans Palahí entrenen 10 hores a la setmana. «En la recta final estem intensificant els entrenaments amb els nervis afegits d’haver de treballar sota pressió», relata el germà petit. A més, també espien als contrincants. «Mirem vídeos d’altres equips per a veure com s’estan preparant per a la final», reconeix. I és que, en una part de la competició, hauran d’aliar-se amb altres equips, pel que analitzar als competidors en la fase preparatòria és clau.

Ara, els Purple Lions i els Virgins busquen patrocinadors per a cobrir les despeses del desplaçament a Dallas, que ascendeixen als 2.000 euros per participant.