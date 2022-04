Més de 1.200 ucraïnesos han obtingut la protecció temporal a Girona en el primer mes de funcionament d’aquest tràmit que va entrar en vigor d’urgència per la invasió d’Ucraïna per part de Rússia. Les 1.256 proteccions temporals emeses des de Girona situen aquesta província com la segona amb més tramitacions de tot Catalunya. Per davant només hi ha Barcelona, amb 5.528 documents.

L’arribada de refugiats d’Ucraïna va provocar que per primer cop en la història, la Unió Europea posés en marxa l’anomenada protecció temporal i que permet que puguin tenir permís de residència i de treball per un any i prorrogable a dos de forma automàtica. L’extensió a un tercer any dependrà de l’evolució del conflicte, segons van explicar fa uns dies des de la Policia Nacional. Que és el cos policial, que en el cas de Girona, s’encarrega de fer aquesta tramitació per als ciutadans ucraïnesos que fugen de la guerra des de l’antiga seu de la subdelegació del Govern. 112 en un sol dia L’atenció als refugiats es dona matí i tarda -la tarda de dilluns a dijous- i segons fonts del cos, es fa de forma organitzada entre entitats, govern de la Generalitat i la Policia Nacional per tal de tenir organitzades les cites que es van donant. Hi ha hagut algunes jornades que des de la seu de Girona s’han arribat a tramitar 112 proteccions temporals en un sol dia. Fins i tot, s’hi han desplaçat gent d’una sola població amb autobusos ja organitzats des d’entitats per així poder fer els tràmits documentals en grups. La protecció temporal no són un tràmit senzill, ja que requereix de diferents comprovacions ja sigui de policia científica com dels membres de la Brigada Provincial d’Estrangeria i Fronteres de Girona, que està treballant gairebé al complet - fins que ho requereixi l’arribada de desplaçats pel conflicte- pels refugiats i ciutadans ucraïnesos que demanen la protecció temporal a la província de Girona. Girona: vuitena a Espanya Les dades que ha fet públiques el Ministeri de l’Interior que comprenen el primer mes de tramitació -del 10 de març al 10 d’abril- mostren que Girona és la vuitena província on s’han tramitat més proteccions temporals. Espanya ja ha superat en tan sols un mes les 50.000 des de l’activació del procediment d’urgència. Madrid (10.133), el País Valencià (9.229), Catalunya (9.023) i Andalusia (7.421) són les comunitats autònomes que han rebut més sol·licituds. Totes les proteccions comporten el permís de residència i, per als major d’edat, de treball. A més, en virtut del que estableix la DGT, els desplaçats que l’obtenen poden utilitzar legalment els permisos de conduir a Espanya almenys durant un any.