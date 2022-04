Per a Antoni Escudero, ja fa massa temps que l’aeroport de Girona perd viatgers i creu que ha arribat el moment d’agafar «el bou per les banyes». «Estem en un moment de canvi continu, les companyies aèries volen volar i nosaltres hem d’estar al seu costat. No podem perdre més oportunitats», adverteix. En aquest sentit, Escudero considera que la falta d’aposta de les administracions locals i provincials de Girona per promocionar la infraestructura en els darrers anys és una de les causes del declivi en el nombre de passatgers, que es va iniciar en el moment que Ryanair va començar a operar des de Barcelona.

«Ryanair és clau» Escudero defensa que l’aerolínia de baix clau és un agent «clau» per a l’aeroport de Girona, i considera un error que les administracions deixessin de signar convenis de col·laboració amb ella. «A Ryanair se la va deixar de finançar perquè a algú li va agafar por, però s’equivoquen totalment. Ryanair et pot semblar més simpàtica o menys, però la feina que fa a comarques gironines no l’ha fet cap altra línia, de manera que se l’ha de tenir amb una consideració», assenyala. Així doncs, Escudero considera que si entre les administracions gironines «no hi ha una entesa per fer un vehicle que permeti finançar les línies aèries perquè facin promoció de Girona, aniran passant els anys i ningú farà res». Si s’aconsegueix, però, indica que es podria dissenyar una estratègia conjunta per poder desestacionalitzar la temporada, prioritzar destins i atraure noves companyies i rutes. Pel que fa al nou pla director de l’aeroport que ha dissenyat Aena, del qual en aquest moment s’estan estudiant les al·legacions, considera que és «una eina indispensable» per a la planificació del seu futur. També apunta que l’estació del TAV a Vilobí ha de ser un element «bàsic» i que cal millorar la connectivitat amb tot el territori, per tal que tots els viatgers puguin arribar arreu de la província de Girona en un període raonable de temps.