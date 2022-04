Fins i tot els qui no coneixen Blanes han sentit parlar, algun cop, de s´Abanell. La majoria de les vegades a la premsa o en algun noticiari de televisió, gairebé sempre, explicant com algun temporal s’ha emportat la platja i/o malmès algun tram del passeig que l’encercla. Aquest és un dels problemes recurrents que afecten la zona, però no pas l’únic.

Els blanencs utilitzem indistintament s’Abanell o Els Pins per referir-nos al sector del municipi que des de sa Palomera (primera roca de la Costa Brava i escenari emblemàtic del Concurs Internacional de Focs Artificials) es perllonga fins al delta i la desembocadura de la Tordera.

Deixant a banda el barri de Nostra Sra. del Vilar, s’Abanell ha estat considerada històricament la zona turística de Blanes, per excel·lència. Hotels, apartaments i càmpings acullen en temporada alta més de la meitat dels visitants de la vila. L’espaiosa i llarguíssima avinguda Vila de Madrid en representa una de les artèries principals.

Hi he passejat recentment i he pogut comprovar com la degradació, tant en aquesta via principal com en els carrers secundaris, es va accentuant amb el pas dels anys...i de les legislatures! No hi ha partit polític blanenc que quan s’acosten les municipals no mostri el seu interès per regenerar urbanísticament el sector. I que fins i tot no ho reculli en el seu programa. Donada la unanimitat existent davant la necessitat d’aquesta regeneració, sembla doncs, hauria de ser fàcil arribar a algun tipus d’acord entre els propietaris (de negocis i equipaments de turístics) i l’Ajuntament. Doncs no! Passa el temps i segueixes trobant una enorme quantitat de voreres en mal estat on fins i tot i creix l’herba a bastament, de paviments malmesos per les arrels dels pins, de façanes degradades, de negocis tancats hivernant o definitivament composant una imatge descurada i decadent...

M’hi vaig passejar una bona estona l’endemà del Ram, el dilluns de Setmana Santa. A més de tot el que explico vaig observar com d’unes quantes papereres en sobreeixien les deixalles configurant un cercle de porqueria al seu voltant. Li vaig preguntar a un botiguer si la imatge era habitual. Em va dir que no, però que, possiblement, donat que aquest primer cap de setmana de Pasqua havia vingut més gent de la prevista, ningú havia pensat a canviar els horaris i la freqüència de recollida, encara de temporada baixa.

A s’Abanell, dins els seus establiments o recintes, molts empresaris s’han anat posant al dia millorant o renovant instal·lacions. Malgrat la decadent imatge que els envolta, la impressió és que, tot i la davallada d’aquests dos anys de pandèmia, els seus negocis tiren (en general) endavant i voldria pensar que són els primers interessats a canviar les coses. D’altra banda, el compte enrere per les eleccions municipals del 2023 ha començat.

Candidats i candidatures s’aniran configurant i fent visibles als ciutadans. Promeses i programes electorals tornaran a fer-nos creure que ara sí! Blanes sortirà de la catalèpsia d’aquestes últimes dècades en les quals en cada bugada (quadrienni) es guanya algun mocador però es van perdent llençols. I que, també i finalment, arribarà l’hora de s’Abanell?