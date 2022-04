En un futur, m’agradaria crear la meva pròpia empresa de moda.

Als seus 21 anys, Mireia Sallés, del municipi empordanès de Fonteta, és la guanyadora de la modalitat Tecnologia de la Moda als Spainskills 2022. Després d’haver finalitzat el Grau Superior de Patronatge i Moda a l’Institut La Garrotxa d’Olot aquest curs, el guardó li dona cert reconeixement internacional. I és que ha passat a formar part de la selecció espanyola i aquest octubre participarà en els campionats del món de formació professional que se celebren a Xangai.

Per què va decidir presentar-se als Spainskills?

De fet, vaig començar presentant-me als Catskills, que són els campionats de formació professional que es fan a Catalunya. L’institut La Garrotxa, on estudiava el grau superior, participava en l’organització de les proves i les nostres tutores ens van proposar participar-hi. Jo i una companya ho vam fer. La competició es va fer el 17 de juny de 2021 a Olot, al nostre institut.

En què consistia?

Et donaven el dibuix d’una brusa amb els patrons base. Llavors tu havies de transformar els patrons, escollir la tela i marcar-la, tallar les peces i confeccionar la peça. T’avaluaven tots els passos: patronatge, marcatge, tallatge i resultat final. Érem una desena de participants i vaig quedar primera.

Obtenir la medalla d’or en aquesta competició, la va catapultar cap als Spainskills?

Sí. Cada comunitat autònoma té la seva competició i qui guanya de cada modalitat, va al recinte firal de Madrid IFEMA a competir amb la resta. De la meva «skill», que és la número 31, érem onze concursants, provinents d’onze comunitats diferents que participen en els Spainskills en Tecnologia i Moda.

En què consistia la competició a Madrid?

Van ser 21 hores repartides en tres dies. Aquest temps ens va servir per fer un total de quatre proves. La primera, que va durar 8 h, consistia a confeccionar un vestit dibuixant la peça a ordinador. La segona, era dissenyar una col·lecció completa. La tercera, confeccionar sobre un maniquí. I l’última, dissenyar, patronar i confeccionar una faldilla amb uns elements que et donaven a la competició. Aquesta última era la més difícil.

Com es va preparar?

Vam estar uns dies previs entrenant a l’IFEMA de Madrid, preparant-nos per afrontar diverses proves. No sabíem què ens demanarien que féssim.

S’esperava convertir-se en la en la vencedora en la modalitat de Tecnologia i Moda dels Spainskills?

No m’ho esperava per res del món! Va ser una sorpresa. De fet, quan va acabar la competició a Madrid, fèiem apostes amb la meva tutora sobre qui guanyaria. I teníem un parell de candidates clares. Jo pensava que quedaria tercera o quarta.

Què sent en guanyar una competició d’aquest tipus?

Molta satisfacció per haver-ho aconseguit i il·lusió pels passos que venen ara.

Quins són aquests passos que venen?

Ara he passat a formar part de la selecció espanyola amb la resta de guanyadors de les altres modalitats professionals. A l’octubre, anem a Xangai a competir al campionat del món. I el 2023, a Brussel·les al campionat europeu.

Què considera que li aporta la medalla?

A part de l’experiència que adquiriré, visibilitat internacional. A més, també ens han regalat un curs de patronatge 3D a tots els participants.

Fa poc, ha acabat el grau superior. Treballa?

Sí! Des de fa un any, estic treballant a una empresa de moda infantil a Girona The Animals Observatory, on vaig fer pràctiques i se’m van quedar. Estic fent control de qualitat.

Com s’imagina el seu futur professional?

En un futur, m’agradaria crear la meva pròpia empresa de moda.