Xevi Palomé és de Sant Gregori, té 19 anys i estudia el segons curs del Grau Superior d’Automoció a l’Escola Tècnica Girona. També, des de fa poc, és l’estudiant més hàbil d’Espanya treballant sobre carrosseries de cotxes. Així ho certifica la seva medalla d’or en els Spainskills 2022.

Per qui no ho sàpiga, que són els Spainskills?

És una competició a Madrid on hi van els millors estudiants de graus professionals de totes les especialitats. Per anar-hi, primer has de guanyat la mateixa competició de cada comunitat, en el meu cas el Catskills. A Madrid, en carrosseria érem 16 participants i vaig guanyar la medalla d’or per davant dels representants de Madrid i d’Astúries.

El seu cas, en l’skill de carrosseria, quines proves va haver de fer?

Una mica de tot. Reparació de plàstics, treure bonys amb accés directe i accés indirecte, una prova de soldadura i l’última que era la verificació de les mides d’un cotxe en una bancada.

Les va trobar complicades?

Les vaig trobar semblants a les que et pots trobar en el dia a dia en un taller. No eren gaire complicades, però havies de treballar bé per aconseguir un bon resultat.

Els campions de l’Spainskills van a la competició mundial a la Xina. Fa il·lusió?

Per mi anar a la Xina és com tot un honor, perquè allà hi haurà molt nivell. Per anar-hi havia de quedar primer a l’Spainskills i jo no vaig anar a Madrid a perdre, volia quedar primer. L’experiència d’anar a l’Spainskills ha estat fantàstica, però ara vull anar a La Xina per veure com es treballa a tot el món i, com a mínim, tornar amb una medalla d’excel·lència.

Quants anys fa que estudia a l’Escola Tècnica Girona?

És el meu quart any. Primer vaig fer el Grau Mig de Carrosseria, que són dos anys, i ara estic fent el Grau Superior de i , que són dos anys més. Ara estic fent segon, ja acabo.

I l’any vinent? A treballar?

A continuar treballant. Fa tres anys que estic treballant en un taller a Girona, RSK Clàssics, que està dedicat a la reparació i restauració de cotxes clàssics.

Estudiar i treballar. Es pot compaginar bé?

Des del segon curs del Grau Mig que ho faig. Es pot compaginar bé, és una mica difícil perquè, a vegades el falten hores, però es pot fer. La meva idea és continuar treballant en aquest sector.

En un taller?

M’agradaria tenir la meva pròpia empresa de preparació de cotxes de competició. No sé si moderns, clàssics que és el que ara estic fent ara al taller on treballo, RSK Clàssics. Més que un taller m’agradaria tenir això una empresa que preparés peces i cotxes per competir. Però encara no ho tinc molt clar...

Doncs tornem a l’Spainskills.

Exacte. La gent cada cop fa més graus professionals que és el que es necessita en el sector de l’automoció i de totes les altres modalitats. Jo vaig començar Batxillerat i, la veritat, no em va agradar gens. Igualment, ja tenia pensat fer un grau superior d’automoció i vaig veure que era una tonteria està fent Batxillerat perquè no volia continuar fent el mateix que havia fet a l’ESO. Vaig anar a fer el Grau Mig de Carrosseria i la vaig encertar, perquè vaig trobar el que m’agradava.

Ho va trobar a l’Escola Tècnica Girona. Com és aquesta escola?

Molt bé. Aquí fem moltes més pràctica que a una escola pública o que a qualsevol altre lloc. Al final, el que busca una taller és que sàpigues treballar i no molt de teòrica.