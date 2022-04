Girona s’ha situat en el Top 3 de les províncies on han crescut més els morts d’accidents de trànsit aquest any en poc més tres mesos de 2022 -entre l’1 de gener fins al 4 d’abril-. Aquesta dada negativa es pot veure amb un increment de set finats més a les carreteres respecte a l'any passat. El 2021 es van registrar quatre víctimes mortals en sinistres viaris durant aquest període i enguany, ja en són onze.

Les dades provisionals de la Direcció General de Trànsit (DGT) mostren que l’àrea de Girona només té per davant del llistat d’increment de la mortalitat dues províncies: les de Sevilla i València, que registren 14 i 8 víctimes mortals més respectivament.

Girona, per tant, aquest 2022 ha arrencat amb un alt nombre de víctimes mortals d’accidents a la xarxa viària. Onze persones que han perdut la vida en deu accidents. Aquesta xifra elevada de finats, situa també la província entre les deu amb més mortalitat aquest inici d’any: és la setena. També ocupa el sisè lloc si es té en compte el nombre d’accidents mortals registrats: 10.

Atropellament mortal

L’últim accident mortal que ha tingut lloc a la província de Girona durant aquest període es va registrar el dia 1 d’abril. Un presumpte lladre va morir quan fugia dels Mossos d’Esquadra. Va perdre la vida atropellat a l’autopista AP-7 després que juntament amb un altre home sortís de la furgoneta on anava, travessés la mitjana i fos envestit mortalment per un camió que circulava per l’autopista al seu pas per Bàscara. Aquest home anava indocumentat i fins al cap d’uns dies no se’l va poder identificar: tenia 28 anys i procedia de l’àrea de Barcelona. El company que anava amb ell va aconseguir escapar de la policia.

Zero morts

Malgrat que pugui semblar estrany hi ha algunes zones d’Espanya que encara no han registrat cap mort d’accident de trànsit quan ja se superen tres mesos del 2022. Àlaba i Terol per contra són dues províncies que tenen el comptador a zero. No hi ha hagut cap accident mortal i per tant, cap finat. A les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla tampoc, segons les dades provisionals de la DGT.

Des de principis d’any i fins al 4 d’abril, a tot l’Estat hi ha hagut 266 víctimes mortals en un total de 241 sinistres viaris. Una dada elevada respecte a l’any anterior (un 32% més) quan es van registrar 202 finats a la xarxa viària interurbana espanyola. Un 2020 que encara estava marcat per la pandèmia. Pel que fa al 2019, el creixement de víctimes és d’1%, ja que n’hi han hagut tres més enguany.

Durant tot el 2021 es van produir 921 accidents mortals a vies interurbanes (carreteres, autopistes i autovies) d’Espanya amb un resultat de 1.004 morts i 3.728 ferits greus.