Des de 1974 i fins avui, el meteoròleg de l’Estartit Josep Pascual, ha sentit una curiositat pels canvis que experimenta la temperatura l’aigua del mar al llarg de l’any. Pascual sempre s’havia fet preguntes sobre aquest fenomen i va pensar que, a part de mesurar l’aigua del mar, li seria de gran utilitat convertir l’Estany de Banyoles en el seu laboratori aprofitant les seves aigües més controlades i sense massa influències externes com ara les importants corrents d’aigua que hi ha al mar. El 1976 va iniciar les primeres observacions de temperatura a les aigües de l’Estany durant tot aquell any. Aquestes observacions no les va reprendre fins deu anys després, el 1986, però aquelles mesures eren molt lentes, ja que es feien amb termòmetres de mercuri (les tradicionals ampolles «Nansen», amb els termòmetres d’inversió) que necessitaven molt temps per obtenir dades a cada profunditat.

El 1995, amb una tecnologia de sondes més modernes (sonda electrònica CTD) , Pascual va reprendre les observacions de temperatura de l’aigua de manera més regular. Inicialment, i per arribar al punt d’observació, utilitzava una de les tradicionals barques de passeig amb rems fins que, l'octubre de 1998, va succeir el naufragi de la barca l’Oca i totes les embarcacions turístiques van quedar precintades impossibilitant així poder continuar amb les observacions durant una bona part del 1999. A partir d’aquí i amb el canvi de segle, Josep Pascual va cercar la col·laboració amb el Club Natació Banyoles que li facilita de manera continuada l’accés a l’estany amb una embarcació.

Un cop al mes, Josep Pascual, es desplaça a Banyoles per mesurar la temperatura de l’aigua de l’Estany. Enfilat a un catamarà del Club Natació Banyoles i amb un GPS a les mans, el meteoròleg indica al conductor de l’embarcació el punt exacte d’observació on farà les mesures i que està situat a uns 200 metres de la vora davant mateix del Club. Pascual utilitza un sistema de termòmetre amb sonda electrònica (CTD) que li permet fer mesures a diferents cotes arribant a una profunditat de 50 o més metres. La sonda està lligada a una corda de més de 50 metres que porta uns pesos metàl·lics que l’ajuden a baixar fins al fons. Ocasionalment, Pascual farà mesures en altres llocs, com ara el que està situat entre les pesqueres de La Cala i la Carpa d’Or i a uns 100 metres estany endins.

Aquestes mesures han permès constatar que l’aigua de l’estany, especialment en època estival, hi ha quatre capes d’aigua amb temperatures diferents que podria respondre a les diferents cubetes que forma l’estany i òbviament les que són menys profundes s’escalfarien abans que les més profundes. La primera capa que arribaria fins a uns 7 metres, registra una temperatura molt semblant a la que podem trobar a la superfície. Entre el 8 i 20 metres es forma la segona capa que ja és més freda. A partir dels 20 metres ja es forma una capa molt més freda i que varia molt poc durant tot l’any, uns 3 o 4 graus entre l’estiu i l’hivern. Finalment, l’última capa se situa a una fondària variable, depenent de la pluviometria, habitualment entre els 40 i els 50 metres de fondària, i per sota d’aquí és on s’hi localitza el llot, però la seva profunditat no és fixa i pot variar molt d’un any a l’altre en funció de si hi ha hagut o no episodis de pluges fortes. En algunes ocasions, Pascual ha detectat que, després d’unes fortes pluges, la capa de llot podia augmentar de fins a 20 metres a conseqüència de les aportacions subterrànies d’aigua que durant l’aflorament remenen el llot (compost de partícules molt petites) i el fan pujar de cota. Ocasionalment, Pascual farà alguna observació en altres punts per comprovar l’homogènia o no de les temperatures a diferents nivells en altres punts de l’estany.

Els registres acumulats per en Josep Pascual durant tants anys, indiquen que les temperatures actuals són més altes, no de manera continuada i amb pujades i baixades en diferents anys, però sí que mostren una clara tendència a l’alça amb un increment d’un grau centígrad especialment en la primera capa d’aigua.

Per posar un exemple l’any passat no va ser un dels més càlids, en canvi, el 2020, sí que va ser un dels anys amb els registres de temperatura més elevada d’ençà que es fan les observacions. El rècord de temperatura més alta que hem observat a l’Estany de Banyoles va ser el 3 de juliol de 2019 amb una temperatura, a la primera capa d’aigua, que era de 28,56 graus centígrads; quatre anys abans ja s’hi havia acostat: 28,52 °C el 14 de juliol de 2015. Les temperatures més altes s’han observat durant els darrers anys. A l’hivern sembla que les temperatures no han pujat tant: la més baixa que hem observat va ser de 7,85 °C el 23 de febrer de 2005, tot i que uns quants anys abans ja s’hi havia apropat: 8,27 °C el 9 de febrer de 1986.