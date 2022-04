Uns Campionats d’Espanya per a estudiants o recent graduats en cadascuna de les especialitats dels Cicles de Formació Professional. L’objectiu: posicionar-se com el més hàbil a nivell estatal en qualsevol ofici que es pot aprendre en un grau; ja sigui moda, hostaleria, mecànica, robòtica o fusteria, entre d’altres. Això són els Spainskills, que s’acaben de celebrar al recinte firal IFEMA de Madrid i en què quatre joves gironins han estat guardonats.

En concret, s’han lliurat dues medalles d’or per a Mireia Sallès (Fonteta), de l’Institut La Garrotxa, en «Tecnologia de la Moda» i per a Xevi Palomé (Sant Gregori), de l’Escola Tècnica Girona, en «Carrosseria». A més, també es van entregar dues medalles de plata que van ser per a Juan Manuel Fernández, també de l’ETG, en «Pintura de l’Automòbil» i per a Àlex Giró, de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona, en «Recepció hotelera».

Guanyadors dels Catskills

Els quatre estudiants van competir a Madrid, del 22 al 25 de març, després d’endur-se la medalla d’or en les seves respectives especialitats als Catskills -els campionats de formació professional que es van celebrar a Catalunya durant el 2021-. I és que, als Spainskills només hi podia accedir un representant de cada comunitat autònoma per modalitat: el vençedor.

El mateix passa ara amb la competició europea Worldskills Euorope, que se celebra el 2023 a Brussel·les i el mundial Worldskills, programat per aquest octubre a Xangai. Només hi podran participar Mireia Sallès i Xevi Palomé, gràcies a haver obtingut les medalles d’or a IFEMA de Madrid. Un reconeixement que els permet passar a formar part de l’equip nacional, on hi ha quatre catalans més.

Sallés i Palomé participaran a l’octubre als Worldskills a Xangai i l’any que ve, als Worldskills Europe a Brussel·les

De fet, Sallès, Palomé, Fernández i Giró formaven part d’una delegació catalana més amplia, de 40 alumnes, que van aconseguir participar als Spainskills i es van endur un total de 13 medalles a Madrid, 6 d’or i 7 de plata.

De gironins, a banda d’ells quatre, també hi van participar -però sense endur-se cap medalla- Adrià Sendra en «cuina», Carles Roca en «Servei de restaurant i bar» i Laia Vilalta en «Forneria», tots tres de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona i Concepció Morcillo i Andreu Montilla, formant equip en «Laboratori d’anàlisi químic», de l’Institut Montilivi.

Entre les tretze medalles catalanes, l’Escola Tècnica Girona amb l’or de Xevi Palomé i la plata de Juan Manuel Fernández és l’únic centre de Catalunya que ha aconseguit dos podis en aquesta competició, igualant l’Institut Guindavols de Lleida que també va guanyar un or (Lampisteria) i una plata (Refrigeració).