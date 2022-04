Els Bombers han fet 15 rescats i recerques al medi natural aquesta Setmana Santa a la Regió d'Emergències de Girona.

Les dades comprenen els salvaments que han realitzat entre el dissabte dia 9 d'abril i el Dilluns de Pasqua, el 18 d'abril.

El rei dels serveis és el rescat de muntanya, amb vuit actuacions per part dels Bombers. El segueixen les recerques (6) i també s'ha dut a terme un rescat marítim.

Entre els serveis destacats hi ha per exemple de diumenge al migdia la recerca de dues persones que feien el cim de Torreneules a Queralbs i quan tornaven no podien avançar perquè s'havien trobat amb un pendent molt fort i fort vent. Per aquest motiu, se les va haver de rescatar amb helicòpter.

També hi ha hagut d'altres serveis en àrees de la costa, com la d'una dona que dissabte es va trobar malament en una pista forestal de Begur. La van haver d'evacuar en helicòpter perquè no podia avançar i l'ambulància tampoc hi podia arribar perquè estava en una àrea de difícil accés. El mateix dia també van auxiliar una nena de 7 anys que s'havia fet mal anant en bici a Llanars, en una àrea de complicat accés.

A tot Catalunya, els Bombers han realitzat 69 rescats i recerques al medi natural. Per tant, a Girona n'han fet gairebé un quart del total.

La progressió dels rescats segueix a l'alça. Comparant les dades prepandèmiques, per la Setmana Santa del 2019, els Bombers van fer 11 actuacions a la Regió de Girona i enguany quatre més.