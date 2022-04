L'Ajuntament d'Olot ha unificat els serveis de cultura i educació en una sola àrea. Les oficines s'ubiquen a la segona planta de l'Hospici i els ciutadans s'hi podran adreçar per fer tràmits i consultes. De moment, però, es mantindran tant els números de telèfon com les adreces de correu electrònic per facilitar el procés de transició. La mesura respon a l'objectiu de l'equip de govern de treballar conjuntament els dos àmbits per "contribuir al ple desenvolupament de la ciutadania".