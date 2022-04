El grup socialista a la Diputació de Girona va anunciar ahir a través d’un comunicat que ha presentat una moció al Ple d’avui perquè la Diputació de Girona inclogui en el catàleg de serveis als ens locals, entitats i actors socials, «una oficina tècnica d'atenció, assessorament, consulta, orientació, acompanyament i seguiment de projectes vinculats als fons Next Generation».

Els fons Next Generation formen part d'un programa de la Unió Europea que neix amb l’objectiu d’impulsar un procés de transformació de la societat i de l'economia a partir de la transició digital, la transició verda, la cohesió i la inclusió. Tal com el grup va detallar, «més del 50% d'aquest finançament donarà suport a la modernització a través de la investigació i la innovació; així com la transició climàtica i digital. I prestarà atenció a la modernització de polítiques tradicionals perquè contribueixin al màxim a favor de les prioritats de la Unió; la lluita contra el canvi climàtic, la protecció de la diversitat o la igualtat de gènere».

Segons van detallar en el comunicat, la moció «recorda que la Diputació de Girona té la voluntat de posar-se al servei dels ens locals, entitats i actors socials de la demarcació per a donar resposta a la demanda d'acompanyament». Amb tot, el president del grup socialista a la Diputació, Pere Casellas, va afegir que «els fons Next Generation suposen una ocasió única» i que «davant d’aquesta circumstància, la voluntat de servei de la Diputació de Girona ha de servir per a posar a disposició dels ens locals, les entitats i els actors socials el màxim coneixement possible sobre les diferents oportunitats que s'obren al voltant dels fons Next Generation».