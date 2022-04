L'entitat Terra Viva ha presentat un recurs contenciós administratiu contra el Consell Comarcal de la Garrotxa per un deute de 80.235,23 euros. Es tracta, segons l'associació, de despeses acumulades durant els últims anys que van gestionar la protectora d'animals.

Entre elles, la fiança de 2.950 euros, la regularització de preus "no aplicada" entre el 2020 i el 2021 i les factures "impagades" dels comisos que l'entitat va fer. També l'acusen "d'enriquiment injust" en relació a els desajustos entre les quantitats que rebia dels ajuntaments de la comarca per prestar el servei i els que abonava a Terra Viva per gestionar la protectora. "L'any 2021 la diferència va ser de 74.343 euros", assegura el president de l'entitat, David Serramitjana.

El conflicte per la protectora d'animals de la Garrotxa ha arribat al jutjat. L'associació Terra Viva, que va gestionar l'espai durant gairebé deu anys fins al setembre passat, ha presentat un recurs contenciós contra el Consell Comarcal per un deute que xifren en més de 80.000 euros. L'entitat diu que no volien arribar a aquesta situació però que s'hi han vist abocats per la manca de diàleg amb l'ens, que ha declinat fer declaracions al respecte.

En concret, Terra Viva reclama 2.950 euros de la fiança que van abonar l'any 2012 quan va assumir el servei; la regularització de preus que, segons diuen, no els van aplicar ni durant el 2020 ni al 2021 i que xifren en 41.171,94 euros i les factures dels comisos presentades l'abril del 2021, que pugen fins als 36.113,29 euros.

Serramitjana diu, però, que aquesta xifra encara podria ser superior perquè des de l'abril fins al setembre van continuar fent aquest servei, tot i que no van emetre factures pels costos que els hauria suposat. En aquest sentit, l'entitat recorda que tot i que aquest no estava inclòs al contracte, el Consell Comarcal els va "obligar" a realitzar-lo.

D'altra banda, l'entitat acusa el Consell "d'enriquiment injust" en relació a la diferència entre els imports que pagaven els ajuntaments per al servei de recollida d'animals i el que l'ens abonava a l'entitat que se'n feia càrrec. En concret, diuen que la diferència l'any 2018 es va situar en més de 19.000 euros però que l'any 2020 es va enfilar fins als 74.343 euros.

La prioritat: pagar proveïdors

Des de Terra Viva asseguren que la prioritat és ara que es resolgui el recurs i puguin assumir el deute que tenen amb els proveïdors per tots aquests serveis. Un deute que, segons diuen, puja a més de 60.000 euros.

D'altra banda, continuen pendents que es resolgui el recurs que van presentar fa gairebé un any davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic contra la nova licitació del servei. Si els donessin la raó, el procés del que van quedar exclosos hauria de començar de cap i de nou.