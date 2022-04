La Diputació de Girona va aprovar ahir una moció, presentada pels Independents de la Selva i Tots x l’Empordà, en què demanen al departament d’Interior que asseguri la continuïtat dels parcs de bombers de la Jonquera, Calonge i Hostalric amb bombers «voluntaris o funcionaris». Inicialment, el primer text de la proposta defensava que es recuperessin tots els bombers funcionaris d’aquests parcs -tal com han reclamat alguns ajuntaments-, però després de parlar-ne amb el govern de Junts i ERC, els independents van modificar el text per fer-lo virar cap a un posicionament més genèric. La CUP, tot i que va votar-hi a favor, va mostrar la seva sorpresa per aquest canvi substancial en el contingut de la moció. Al final, el text va ser aprovat per unanimitat de tots els grups.

El text recorda que el parc de la Jonquera s’ha convertit en seu del cos de bombers voluntaris, el de Calonge en una base logística de tota la regió d’emergències (i a l’estiu és també la seu dels GRAE subaquàtics) i el d’Hostalric està destinat a centre de formació. Tot i això, consideren que, com a grups polítics, han de treballar «perquè tota la demarcació disposi, segons les necessitats de cada territori, el millor servei d’emergències possible». Així doncs, la moció insta Interior i Bombers a continuar treballant «per tal d’aprofitar al màxim tots els recursos disponibles, buscant l’equilibri territorial i garantint el millor servei d’emergències possible». També fa un reconeixement a la tasca dels bombers voluntaris, ja que juguen un «paper clau» arreu de la demarcació per cobrir la totalitat del servei conjuntament amb els bombers funcionaris, i demana que, per tal de disposar «d’una bona cobertura arreu del territori», per part d’Interior s’asseguri la continuïtat d’aquests parcs, ja sigui amb bombers funcionaris o voluntaris.

El ple d’ahir, d’altra banda, també va aprovar una moció presentada per la CUP -i consensuada amb la resta dels grups- segons el qual la Diputació elaborarà un catàleg de la xarxa de carreteres de la corporació, en el qual, a més dels criteris d’interès paisatgístic, s’hi mantindran criteris tècnics en relació a la seguretat i la vialitat. Finalment, també es va donar llum verda -aquest cop, amb abstenció de la CUP- a una moció del PSC per continuar donant suport als ens locals, entitats i actors socials gironins en el marc dels projectes vinculats als fons Next Generation.

A més, la sessió d’ahir també va servir per aprovar les bases de tres línies de subvencions per a actuacions en biblioteques de les comarques gironines. Es tracta d’ajudes adreçades als ajuntaments per millorar la gestió i la qualitat dels serveis d’aquests espais i per poder-hi portar a terme obres de reforma i manteniment o de construcció de nous equipaments.