El Ministeri de Transports desenvoluparà, entre aquest cap de setmana i el febrer de 2023, diverses obres a la xarxa viària de Catalunya que tindran algunes afectacions en les línies que connecten les comarques gironines amb Barcelona. Un dels treballs més destacats serà el trasllat de les vies d’ample convencional de la línia R11 (Girona-Portbou) a l’interior de la futura estació de la Sagrera, un cop posat en funcionament el túnel de dos quilòmetres. D’aquesta manera, els trens procedents de Girona en direcció Barcelona ja podran començar a circular per l’interior de la futura estació. Aquesta serà la segona línia que començarà a passar per dins de la Sagrera, després que els trens de la línia Barcelona-Mataró comencessin a circular-hi el desembre de 2020. Aquests trebals, juntament amb la nova estació de Sant Andreu Comtal, tindran un cost de 68 milions d’euros.

El secretari general d’Infraestructures, Xavier Flores, va anunciar ahir que durant els propers mesos el Ministeri desenvoluparà obres a la xarxa viària de Catalunya per valor de 471 milions d’euros entre ara i el febrer de l’any vinent. Entre aquests treballs, a més del nou pas de trens procedents de Girona per la Sagrera, hi haurà la nova estació de Rodalies de Sant Andreu Comtal, el desenvolupament del Corredor Mediterrani a Castellbisbal, la integració urbana del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat i la remodelació de l’estació de Molins de Rei.

Totes aquestes obres, però, tindran afectacions en el servei. En el cas de les comarques gironines, afectaran la línia R1 de Rodalies - que va des de Molins de Reis fins a Blanes, Tordera i Maçanet de la Selva passant per la costa-, que des d’aquest cap de setmana i fins el febrer de l’any vinent començarà i acabarà tots els seus recorreguts a l’Hospitalet de Llobregat, en lloc d’arribar fins a Molins. Els viatgers disposaran com a alternativa els trens de la línia R4, amb una freqüència de 15 minuts, que es redueix a 10 minuts, durant les hores punta.

A més, per aquest cap de setmana en concret -23 i 24 d’abril-, les actuacions relacionades amb la nova estació de Sant Andreu Comtal i els avenços en la Sagrera obligaran a modificar la circulació dels trens de l’R2 nord (entre l’aeroport del Prat i Maçanet de la Selva) i l’R11 (Barcelona-Portbou), que en tots els casos arribaran només fins a Montcada i Reixac. Des d’allà, els viatgers hauran de dirigir-se a una altra estació -la de Montcada i Reixac Manresa, situada a menys de cinc minuts- i continuar des d’allà el seu desplaçament a través de les línies R4, R7 i R12. En el cas de l’R11, les afectacions només tindran lloc dissabte, diada de Sant Jordi. Diumenge hi haurà el servei habitual amb parada a totes les estacions del tram entre Granollers Centre i Barcelona Sants.

Complexitat tècnica

Flores va apuntar que el desenvolupament de totes les obres que hi ha previstes en els propers mesos a la xarxa catalana són de gran complexitat tècnica i de planificació, i és per això que s’hauran de fer modificacions en els serveis, ja que s’executaran sobre línies en funcionament.