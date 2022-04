Després de les vacances de Nadal, els alumnes tornaven a les aules sota un cordó de vigilància epidemiològica inflexible que, amb un termòmetre en mà i un pot de gel hidroalcohòlic a l’altra, donaven la benvinguda als alumnes que no s’havien hagut de confinar. Només tres mesos després, ahir les escoles es van tornar a omplir amb una fisonomia totalment revertida.

«Aquí volem somriures, no mascaretes». Un cartell amb aquesta declaració d’intencions estampada recordava als alumnes de l’escola Pla de Girona que la mascareta havia passat a la història (tot i que els recordatoris sobraven perquè la fita era un dels principals al·licients de la tornada a l’activitat acadèmica). Així, els alumnes redescobrien els seus companys de classe que, tot i que continuaven sent els de sempre, s’havien acostumat a veure’n només els ulls. «Ja no me’n recordava de quina cara feien els nens de la meva classe», confessava un alumne de 6è de Primària. I és que en dos anys els alumnes, admet la seva mestra, han «canviat molt».

La il·lusió, ara sí, es desprenia pels seus somriures. «És un dia molt especial, per fi ens podem treure la mascareta, ja no la suportava més», sentenciava un altre alumne. I els més observadors, fins i tot, celebraven la mesura perquè els permet endevinar les emocions dels companys. «Ens beneficia, ara podem saber si els altres nens estan contents o tristos». Però si cobrir-se la boca va comportar un procés d’adaptació, destapar-se-la també ho requerirà. I és que, tot i l’alegria de tornar a l’aparença del que havíem conegut com a normalitat, se sentien «estranys». «Sento que em falta alguna cosa, em noto una mica desprotegit», relatava un alumne. De fet, n’hi ha que no es van atrevir a fer el pas. «Hi ha nens que han volgut mantenir la mascareta, cadascú ha escollit la seva opció», va assenyalar el director del col·legi Maristes de Girona, Xavier Garcia. Segons la directora de l’escola del Pla, Lluïsa Garriga, els nens «han estat més conscients de les mesures de seguretat que els adults».

Avui serà el torn els estudiants de Batxillerat i el personal docent, que s’afegiran a la normativa aprovada pel Govern espanyol, que aixeca la restricció en espais interiors. Però prefereixen ser cauts. «Estem esperant la normativa definitiva», va afirmar Garcia.