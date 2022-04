Els sectors de Trànsit dels Mossos d’Olot i Sant Feliu de Guíxols no han tingut efectius durant el torn de nit els principals dies de Setmana Santa. Així ho denuncien agents de la zona així com també el sindicat SPC del cos policial. Aquest fet ha repercutit asseguren en la planificació de controls i també en assistència d’accidents durant aquests dies. En aquest últim aspecte, des del SPC expliquen que en cap cas la ciutadania ha quedat desatesa però sí que subratllen que la primera resposta no l’han donada efectius de l’especialitat, subratllen, sinó que els primers en arribar eren agents de seguretat ciutadana.

Els de Trànsit hi acudien més tard perquè s’havien de traslladar de Girona o Figueres depenent del sector. Consultats sobre aquesta situació, des dels Mossos d’Esquadra asseguren que l’Àrea Regional de Trànsit (ART) és un servei per tota la regió policial i que per tant, no entén de les fronteres. Això implica, segons ressalten, que qualsevol integrant de l’ART es pugui moure per tota la regió per anar a fer un servei o un altre com succeeix per exemple amb l’Àrea de Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Girona. Tot i això reconeixen que també hi ha hagut baixes per jubilacions en aquestes zones i d’altra tipologia que han fet que puguin haver-hi menys recursos.

De fet, ambdós sectors de Trànsit, el d’Olot i el de Sant Feliu de Guíxols, fa anys que havien perdut efectius o com qualifica el SPC i també ho han fet d’altres sindicats els últims temps, eren zones que «s’han deixat morir» perquè es preveia el seu tancament.

A finals de mes passat, des del departament d’Interior es va informar que finalment això no serà així. Es va revertir la decisió presa l’any 2016 i que preveia que de les 22 àrees de trànsit que hi havia distribuïdes per tot Catalunya es passés a 16, eliminant les gironines d’Olot i Sant Feliu de Guíxols. Això va causar que arran de la decisió sis regions de Catalunya van perdre els seus agents de Mossos d’Esquadra dedicats a l’especialitat de trànsit.

Els agents pendents

Ara els sindicats i efectius d’aquestes zones esperen que es reforcin aquests sectors com va informar el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena en l’anunci. En total, s’espera la incorporació dels 49 agents que s’havien perdut en totes aquests sectors de Catalunya. El sindicat PSC es mostra esperançat perquè hauria de ser un tema imminent, ja que les places es cobririen amb persones que ja tenen l’especialitat i no pas de nous concursos. De moment no tenen data per les noves incorporacions però reclama que sigui immediat per evitar el què ha succeït per Setmana Santa a Olot i Sant Feliu.