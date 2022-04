Les dades epidemiològiques fa setmanes que estan millorant a Catalunya i també es reflecteix a la Regió Sanitària de Girona. De fet, els hospitals es van buidant de pacients amb coronavirus i el nombre de positius detectat va en descens, excepte alguns lleugers repunts sense afectació considerable. Cal tenir present que es fan menys proves diagnòstiques i menys controls en les persones que s’han contagiat. La majoria de professionals sanitaris veuen «raonable» que les mesures es vagin adaptant segons la situació epidemiològica de cada moment.

Malgrat tot, segons explica el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, cal estar alerta per les noves variants de la covid-19 que aniran sorgint, ja que cada vegada són més contagioses, tal com s’ha demostrat fins ara. A més, a finals d’any, ja hauran passat uns dotze mesos aproximadament des de l’administració de la tercera dosi de la vacuna i la immunitat anirà a la baixa. És per això que, en la línia de les declaracions de la Ministra de Sanitat, Carolina Darias, Vilaplana aposta per obrir la vacunació de la quarta dosi a la població a partir de la tardor.

Segons l’anestesiòleg, aquesta vacuna de reforç serà «necessària», tenint en compte que «farà un any que les persones més vulnerables ja van rebre la tercera i s’està veient com baixen els nivells d’immunitat». És per això que Vilaplana aposta per obrir aquesta vacuna a persones de risc i de més de 60 anys. «La reserva pulmonar cada vegada és més baixa a partir d’aquesta edat, és per això que el risc de desenvolupar una malaltia greu a partir del contagi de la covid-19 augmenta; així que és millor prevenir i protegir els col·lectius més vulnerables», admet.

Sobre aquest aspecte, la presidenta del Comitè Assessor Científic de la covid-19 al govern, Magda Campins, va dir en una entrevista al diari Ara que, de moment, «no cal tenir pressa per posar la quarta dos», però va apuntar que «és possible que a la tardor, les persones de més de 60 anys siguin cridades a vacunar-se».

Aquestes reaccions es deuen a l’anunci fet per la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en què assegurava que el govern espanyol treballa amb l’«escenari» d’obrir la quarta dosi de la vacuna contra el coronavirus a la població general. «Ja hem posat la quarta dosi a les persones immunocompromeses i, a partir de la propera setmana, la ponència de vacunes començarà a valorar la vacunació a altres col·lectius, per exemple per als majors de 80 anys», explicava dissabte.

Retirada de mascaretes

Respecte a la retirada de mascaretes a interiors, Vilaplana s’hi mostra partidari. «És important que anem tornant a la vida normal però també és necessari que inculquem l’hàbit de tornar-nos-la a posar quan faci falta», admet. Sobre això, detalla que quan hi ha aglomeracions la mascareta és «molt útil». «Si tenim un refredat, tenint en compte que per norma general ja no es fan proves per detectar la covid-19, seria bo que ens poséssim la mascareta per evitar el contagi, tal com es fa a alguns països orientals des de fa anys; és una mostra de bona educació i respecte cap als altres», concreta.

En canvi, obre el debat a treure-la als centres sanitaris d’aquí a uns mesos, si la situació epidemiològica ho permet. «Fa temps que els metges no veiem la cara dels pacients i viceversa i això acaba sent un greuge per a totes dues parts», admet. Finalment, demana a la població que sigui «cautelosa» de cara al futur.

Campins ha recomanat a totes les persones vulnerables que segueixin portant mascaretes a interiors i exteriors amb aglomeracions i ha demanat a la gent jove o sense risc que, en interaccions amb vulnerables, mantinguin la mascareta. «Ara la responsabilitat passa a ser individual, cadascú ha de saber si té risc o no i amb qui ha d’estar en contacte», resumeix. La doctora també argumenta que si el virus s’acaba fent estacional, com la grip, seria recomanable que a les temporades amb més augment de contagis s’hagi de recuperar la mascareta per minimitzar el risc.