Desenes de persones es van concentrar ahir a la tarda davant de l’Ajuntament de Lloret de Mar per participar en el minut de silenci pel doble crim de dimarts en una urbanització del municipi. Els Mossos segueixen investigant els fets i mantenen com a principal hipòtesi que el milionari rus Sergey V. Protosenya va matar la seva dona i filla i posteriorment es va suïcidar.

Entre els assistents a l’acte d’ahir a Lloret, hi havia la secretària de Feminismes de la Generalitat, Montserrat Pineda, que va lamentar els crims i ha apel·lat al «compromís ferm» de tota la ciutadania per lluitar contra aquesta «xacra» social. Pineda també va dir que, com a societat, no «ens podem permetre ni acostumar que cada quatre dies o cada setmana tinguem un feminicidi» i que cal posar les dones «al centre». També va dir que des del Govern s’estan posant totes les eines a l’abast de les víctimes però va llençar un missatge clar als homes: «Deixeu de matar-nos i de violar-nos».

Per la seva banda, l’alcaldessa accidental del municipi, Lara Torres, va condemnar enèrgicament els fets i va dir que l’Ajuntament es posa a disposició de la família i de les autoritats que investiguen el cas. «Estem molt tristos que fets com aquest passin i que ens hagin tocat al nostre municipi», va dir. Torres també va apuntar que aquest tipus d’assassinats són «la punta de l’iceberg» d’un problema social molt més gran i que cal «treballar per un canvi de mentalitat». «Les dones ens volem vives i lliures», va concloure.

Durant l’acte, la presidenta de l’associació de dones l’Aurora, Concha Alferez, va llegir un manifest de rebuig. En el seu discurs, va denunciar «el sistema patriarcal» que hi ha a la societat actual que «permet que la violència masclista ens assassini». L’entitat va reiterar la seva condemna de la violència masclista i ha fet un clam per «protegir» les dones i «castigar» els autors de feminicidis.

També ahir a la tarda, la Plataforma Feminista va convocar un acte a la plaça del Vi de Girona. Hores abans, una cinquantena de treballadors de la Generalitat es van concentrar per condemnar el doble crim i fer un minut de silenci en record de les víctimes. L’acte l’ha encapçalat una pancarta amb el lema «Prou violència masclista!».

La consellera d’Igualat i Feminismes, Tània Verge, va expressar el seu rebuig al crim . «Estem profundament colpides per aquest doble feminicidi», va afirmar Verge en declaracions als mitjans en les quals va recordar que aquest any ja s’han produït almenys sis feminicidis: «Són dades intolerables, no serem un país democràtic fins que no erradiquem les violències masclistes».

De la seva banda, la ministra d’Igualtat, Irene Montero, va demanar «unitat institucional» per «lluitar contra totes les formes de violència contra les dones i va fer una crida a «tots els demòcrates» per «desplegar tots els mecanismes» necessaris per evitar els assassinats masclistes. «La nostra obligació com a país és sempre arribar a temps», va insistir Montero.

Crim calcat a Moscou

A la mateixa hora que la policia trobava els cadàvers a la casa de la urbanització Els Pinars de Lloret, la premsa russa es feia ressó d’un crim molt similar a Moscou. Havien trobat morts l’exvicepresident del banc Gazprombank, Vladislav Avayev, la seva dona Yelena i la seva filla Maria, de 13 anys. La principal hipòtesi de la policia russa és que Avayev hauria assassinat a trets a la seva família i després s’hauria suïcidat. Un crim molt gairebé calcat al de Lloret i amb un denominador comú entre els presumptes autors: eren milionaris, havien estat accionistes de Novatek i estaven ben relacionats amb el Kremlin.