Girona va viure ahir el primer dia oficial sense mascaretes a espais interiors després de gairebé dos anys amb reaccions molt diverses. Alguns no van dubtar ni un moment a treure-se-la; d’altres ho van fer però sentint-se estranys i, finalment, també n’hi havia molts que consideraven que encara no era el moment idoni.

Aquesta varietat es va veure reflectida ahir al matí a l’Espai Gironès, quan la nova normativa acabava d’entrar en vigor. Tot i que ja feia dies que s’havia anunciat, encara hi havia alguns despistats que duien la mascareta posada pensant-se que era obligatòria. Quan van veure que hi havia altres persones que entraven a les botigues tranquil·lament sense cobrir-se la cara, també se la van treure. Així ho corroborava el gerent del centre comercial, Pau Jordà, a aquest diari. «Al principi predominava la gent que en portava però a mesura que han anat passant les hores es veu més gent sense; es nota que hi havia ganes d’alliberar-se’n i el fet que la situació actual permeti flexibilitzar aquesta mesura és una molt bona notícia», va assegurar.

Malgrat tot, també es va mostrar prudent i va dir que de moment mantindran els dispensadors de gel hidroalcohòlic per tot el recinte, així com els cartells informatius que recorden algunes mesures de prevenció com ara mantenir les distàncies unipersonals corresponents. A més, des de la gerència s’ha enviat un correu informatiu a tots els locals per tal de remarcar que la pandèmia «encara no ha acabat» i que es prenguin les mesures adequades quan sigui corresponent, com per exemple si hi ha algun positiu entre els treballadors que se segueixin els protocols establerts.

Paral·lelament, les directrius a seguir per part cada establiment de l’Espai Gironès depenen de la política de les empreses, és per això que, en aquest aspecte, hi havia més divergència i hi havia treballadors que en portaven i d’altres que no.

Respecte als clients, poden treure-se-la, tal com estableix la nova mesura però cada establiment pot marcar alguna normativa específica, com per exemple la recomanació d’anar amb mascareta als provadors si hi ha molta aglomeració o reduir l’aforament en cas que sigui necessari. «L’empresa ens ha comunicat que ja no era obligatori que portéssim la mascareta fa molt poc, hores més tard que es publiqués la nova normativa. Al principi se’ns ha fet estrany però ja tocava després de tant de temps. Això sí, ens han aconsellat que ens la posem a la caixa o provadors si hi ha aglomeracions», explicava Bea Pérez, dependenta d’una botiga de roba. Hi havia treballadors d’altres establiments, com ara el supermercat, que encara la mantenien. «Ens han dit que encara l’haurem de portar almenys dues setmanes, després ja es veurà», explicava una caixera.

Excepcions

D’altra banda, hi ha espais on la mascareta encara serà obligatòria, com ara farmàcies i mitjans de transport. Anna Bros, farmacèutica de Bsfarma, va admetre que a la llarga també s’acabaria traient però, de moment, «és necessària» i tothom qui entrava a l’establiment la portava. «Veurem què passa dissabte, quan hi haurà més gent», explicava. De fet hi havia més problemes amb els clients francesos que els d’aquí, tenint en compte que a França ja fa temps que no és obligatòria als espais interiors.

Jordi Pigem, conductor d’autobús, va considerar que «és massa aviat» per treure les màscares dels espais interiors. De moment, va valorar positivament que es mantinguin als mitjans de transport, perquè el risc de contagi és més alt. «Al principi de la pandèmia molta gent tenia por de pujar a l’autobús i ho vam passar malament, és important que es mantingui l’hàbit de la mascareta, sobretot on hi ha aglomeracions», va detallar.

Qui tampoc veia clar la nova mesura és Ana González, que va anar a comprar amb la mascareta posada. Infermera de professió, va dir que se la mantindria posada per seguretat pròpia «fins que la situació a la Xina millori». També va explicar que té covid-19 persistent, des que va passar la malaltia al principi de la pandèmia. «No tinc gust i encara tinc algunes molèsties, sé de què parlo i val més evitar córrer massa»

Finalment, entre els que sí que anaven sense, hi havia Manuel Martínez, que va acompanyar la seva mare a comprar. «Tenim ganes de deixar la pandèmia enrere i no sento cap inseguretat. Tot i així trobo bé que es mantingui a alguns llocs i respecto que hi hagi gent que encara vulgui portar-la».