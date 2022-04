Els Mossos d’Esquadra alerten que la submissió química per cometre delictes sexuals s’ha convertit en un «problema greu». El comissari i cap de la Regió Policial de Girona, Josep Milan assegura que «van sortint casos» i que «no hi ha cap de setmana que no t’aparegui una o dues víctimes» que hagi patit una agressió o un abús sexual després que algú les hagi sotmès a una substància química. El responsable dels Mossos assegura que aquestes situacions deixen les víctimes amb «una pèrdua de memòria total que encara dificulta» l’aclariment dels casos per part de la policia. Ja que costa molt més saber qui ha comès l’agressió, on ha succeït el cas, entre altres.

Aquesta pràctica està relacionada en situacions d’oci nocturn, és a dir quan se surt de festa o en celebracions i algú posa alguna substància a la beguda de la víctima per després abusar-ne.

La submissió química també és un problema per als forenses i alhora de l’analítica de la sang perquè és un producte que sovint és indetectable passades unes hores, segons Milan. Els Mossos han investigat un possible cas a Banyoles però, segons el comissari, la falta de denúncia per part de les víctimes fa més difícil la feina dels investigadors i tampoc ho «pots relacionar vies o casos que passen a nivell de Catalunya», subratlla. També recorda que hi ha hagut un cas recent a Salt de submissió química per cometre un robatori en un bar. El delinqüent, que està en cerca, va posar una substància sedant en un suc de taronja.

Pujada dels delictes sexuals

El comissari ha explicat aquesta preocupació del cos policial després de la celebració del Dia de les Esquadres. Durant el seu discurs de l’acte, celebrat aquest dijous ha assegurat que els delictes sexuals són «crims sòrdids i abominables» i ha posat xifres damunt la taula. Des de l’any 2013, s’han més que duplicat els casos: s’ha passat de 133 a 291. Una suma que inclou tant abusos com agressions sexuals.

Davant d’aquests delictes tan greus, el comissari demana més «coordinació i esforços» per evitar que els agressors acabin quedant impunes per manca de proves. I és que segons ha explicat, sovint la policia es troba que «només tenim el testimoni de la víctima perquè ha passat en una zona aïllada i a partir d’aquí com a policia hem de fer més esforços». Segons ell, la feina passa per no només quedar-se amb el testimoni de la víctima sinó també «ampliar amb l’entorn, possibles testimonis, familiars i altres possibles actors» per facilitar les diligències. Per tot això, demana més coordinació no solament des de la policial que ha «d’incrementar el nivell d’especialització i dedicació en aquests temes que són complexos» sinó també en els altres actors partícips com els sanitaris, metges forenses, sector judicials. Tot això per evitar el què succeeix sovint: «vas al judici i només acabaves tenint la paraula de la víctima que torna a ser victimitzada i l’agressor, amb tot el seu aparell de defensa, al final acaba incidint molt sobre la víctima per obtenir algun tipus de declaració».

Aquestes declaracions les ha fet aquest dijous, el dia que s'ha donat a conèixer la detenció del presumpte violador d’Igualada. Ho ha posat d’exemple com a una investigació llarga però no acaba amb la detenció perquè cal «picar les diligències, anar configurant l’atestat, amb proves perquè quan arribi el moment i tenint en compte que són penes molt greus -de 10 a 12 anys- ho hem de tenir molt clar perquè no quedi en res».

Aquesta reflexió del comissari assegura que està compartida per la resta d’actors. Des del SEM que ha «millorat molts els protocols i inclús el llenguatge adaptar-lo com nosaltres per no revictimitzar les dones» però també és la línia amb la qual treballen amb la judicatura i la fiscalia, subratlla.

L’increment de denúncies i casos coneguts, segons el comissari pot tenir a veure amb molts factors però recorda que en els últims anys han sortit molts casos amb ressò mediàtic i persones que voluntàriament a dir «jo també he estat víctima d’una agressió o un abús», ressalta.

L’acte de les Esquadres celebrat a l’auditori de Girona ha servit de commemoració dels 25 anys de la primera regió policial de Catalunya. Un esdeveniment que s'ha convertit en un repàs la història del cos a Girona però que també ha tingut la dona com a centre dels discursos.

47 dones mortes en 25 anys

El cap de la Regió Policial ha recordat que 47 dones han mort per violència masclista a Girona en aquests 25 anys. En aquesta suma, ha dit, que hi inclou les dues víctimes -mare i filla- que van perdre la vida presumptament a mans del marit aquesta setmana a Lloret. Un home que després es va suïcidar.

El responsable dels Mossos a Girona també ha posat de relleu que durant el 2021 van gestionar 1.500 denúncies de casos de maltractaments a dones a la Regió, el que suposa quatre al dia. Una xacra que ha condemnat i contra la qual lluita el cos policial.

Un altre aspecte «femení» del seu discurs ha anat encarat a la presència de la dona al cos. Ha posat d’exemple aquesta Regió on actualment hi ha uns 2.000 mossos i mosses. Les dones representen un 23% del total, un percentatge superior -un punt i mig més- que a la resta de Catalunya, segons ha remarcat. Una xifra que se supera, ha dit, en algunes comissaries on el tant per cent de dones és del 37%.

La sergenta Esther Fornas, que treballa a la Unitat d’Investigació de Girona, ha parlat en nom dels guardonats. Aquesta ha recordat els seus inicis com a mossa. Va ser de les primeres a entrar en el cos i ha dit que al principi ser dona policia era complicat. Ha recordat com a l’inici tenien un uniforme ben diferent a l’actual, duien faldilla. A banda, ha assegurat que se’ls «exigia un esforç superior dels companys a qui se suposava més capacitat per la tasca policial». Amb els anys però, ha assegurat que el paper de la dona ha anat a més al cos i ja ocupen més càrrecs de responsabilitat tot i que «queda feina per fer».

Alerta per la Marihuana

Durant l’acte, el comissari també ha fet referència a la lluita contra el cultiu i tràfic de marihuana. En els últims tres anys s’ha saldat a la Regió amb més de 300.000 plantes comissades, cinc tones de cabdells intervinguts i més de 1.000 detinguts. També ha dit que treballen per evitar la instal·lació de màfies.