La xacra de la violència masclista segueix ben present a la província de Girona. El nombre de víctimes segueix pujant i les xifres anuals mostren que l’any 2021 va tancar amb un 14,46% més de dones maltractades respecte al 2019, quan encara no hi havia pandèmia. Això eleva el nombre de víctimes fins ales 2.628. Del total de víctimes, 1.555 eren espanyoles; 1.073 estrangeres i també hi ha una menor d’edat. Quant a la tipologia de víctimes, s’ha de dir que majoritàriament són dones de nacionalitat espanyola (1.555) i 1.073, estrangeres. I pel que fa a la relació que tenien la víctima i el presumpte maltractador en el moment de la denúncia, majoritàriament era la parella.

La tendència a l’alça de dones maltractades era un fet malauradament es podia esperar després de dos anys marcats per la crisi sanitària del coronavirus, ja que moltes víctimes han hagut d’estar amb el seu maltractador a casa -en el cas que de les que hi conviuen- i per tant, denunciar els ha estat més complicat, tot i els sistemes que van posar les administracions per fer-ho més fàcil tot i la situació epidemiològica.

Les denúncies de fet van créixer poc respecte al 2019, un 1,31%. Però segueixen una evolució creixent que les va situar en 2.630 durant el 2020. D’aquestes, la major part es van fer a la policia (2.048) per part de la mateixa víctima però també n’hi va haver que es van acabar fent arran d’una intervenció policial (159).

A conseqüència d’aquestes denúncies, hi ha hagut detencions i per tant, els acusats per delictes relacionats amb la violència masclista han acabat en alguns casos amb condemnes. Del total de 174 homes que han passat per un jutjat, 137 han acabat condemnats. Es tracta de prop del 73% del total. D’aquests, 78 són de nacionalitat espanyola i 57 són estrangers. La resta d’acusats van quedar absolts (37).

De totes aquestes situacions de maltractaments, se n’han derivat ordres de protecció, en total 482. D’aquestes, però, els jutges en van denegar més la meitat. Les dones -i en algun cas el Ministeri Fiscal- van sol·licitar 482 ordres de protecció, mentre que l’any 2019 en van ser 548. Es tracta d’un davallada de més del 12% però tot i això, només en van prosperar 200 i la resta, 282, van acabar refusades.

650 mesures cautelars

Del total d’ordres de protecció aprovades, en van derivar 650 mesures cautelars. Aquestes poden ser tant de caràcter penal com civil. Del primer grup, se’n van cursar 423. Aquestes també van viure una davallada si es té en compte l’any prepandèmic, el 2019. La baixada és del 25,2%, ja que llavors se’n van cursar 566.

Entre les que van derivar de les ordres del 2021, les més habituals autoritzades pels jutges van ser l’ordre d’allunyament (180) o la prohibició del maltractador de comunicar-se amb la víctima (178). Pel que fa a les mesures cautelars de tipus civil, se’n van donar fins a 227 durant l’any passat. Aquesta tipologia de mesura va créixer respecte al 2019, concretament en un 60,9%, quan se’n van aplicar 141.

Les més habitual són la protecció dels menors (30) o l’atribució de vivenda (10). La demanda de la mesura la fa la víctima i llavors el jutge decideix si l’adopta o bé la denega en funció de l’estudi cas per cas de maltractament.

Un altre aspecte destacat de les dades de l’Observatori contra la violència masclista del Consell del Poder Judicial és que durant el procés en 189 casos la víctima es va acollir a la dispensa de l’obligació legal de declarar. D’aquestes, 106 eren víctimes de nacionalitat espanyola i 83, estrangeres.